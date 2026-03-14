Elérte a célját a magyar delegáció ukrajnai látogatása, hiszen kénytelen volt megszólalni az ukrán rendszer-üzemeltető vállalat – közölte Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter szerint a szombati tájékoztató, amit a nagyköveteknek tartottak, „egy újabb lebukás az ukránoknak, újabb bizonyossága annak, hogy az ukránok kizárólag politikai okok miatt, kizárólag a magyar választásba történő beavatkozás szándékával tartják elzárva a Barátság kőolajvezetéket”.
Az ukránok lebuktak és az OTP-t fenyegetik, Trump haditengerészeti együttműködést szervez
A Hormuzi-szoros hajóforgalmának újraindítása érdekében haditengerészeti együttműködést kezdeményez Donald Trump amerikai elnök. A magyar tényfeltáró bizottság sikerrel járt, Ukrajna kénytelen volt színt vallani, viszont most már az OTP-t is fenyegeti – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.
A katonai fenyegetések mellett gazdasági fenyegetésekbe is kezdett Magyarország ellen Volodimir Zelenszkij legszűkebb környezete. A Zelenszkij támogatójaként ismert politológus, Tarasz Zavorodnyij gazdaságilag akarja megsemmisíteni Magyarországot. Szerinte ennek első lépése az kell hogy legyen, hogy elüldözik, ellehetetlenítik az Ukrajnában is tevékenykedő magyar cégeket, például az OTP-t. Nyilvánvaló, hogy következő lépésként Ukrajna Brüsszelre is nyomást akar majd gyakorolni, hogy lépjen fel ezen cégek ellen. A Barátság kőolajvezeték leállításával a Molt és egész Magyarországot akarják lehetetlen helyzetbe hozni. Egyértelmű, hogy Zelenszkijék egyre durvábban akarnak beavatkozni a magyar választási kampányba, a kétarcú Magyar Péter mellett. A céljuk az ezerforintos benzinár elérése és a rezsicsökkentés eltörlése – hívja fel a figyelmet elemzésében az Ellenpont.
További Külföld híreink
Az amerikai elnök szombaton nemzetközi haditengerészeti együttműködést helyezett kilátásba a Hormuzi-szoros kereskedelmi forgalmának újraindítása érdekében. Donald Trump a Truth Social internetes közösségi oldalán azt írta, hogy a kőolajszállítási útvonal lezárásában különösen érintett országok csatlakozhatnak a kezdeményezéshez. Az amerikai külügyminisztérium azt is közölte, hogy az Egyesült Államok tízmillió dollárt ajánlott fel annak, aki információval szolgál Modzstaba Hamenei, Irán újonnan kinevezett legfelső vezetője tartózkodási helyéről.
További Külföld híreink
A közel-keleti konfliktussal összefüggésben romló biztonsági helyzet miatt elhagyta Irakot az Erbílben szolgáló magyar katona- és diplomataállomány, szoros együttműködésben az erbíli tábort üzemeltető olasz nemzettel – jelentette be a Honvéd Vezérkar főnöke szombaton.
További Külföld híreink
Robbanás rongált meg egy zsidó iskolát szombatra virradóra Amszterdamban. Femke Halsema, a város polgármestere szerint „szándékos és gyáva támadás történt a zsidó közösség ellen”. Halsema az ANP holland hírügynökségnek azt mondta, az épületben csak kisebb károk keletkeztek, hozzátéve, hogy a rendőrség és a tűzoltóság hamar kiért a helyszínre.
További Külföld híreink
Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!