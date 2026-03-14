Az ukránok lebuktak és az OTP-t fenyegetik, Trump haditengerészeti együttműködést szervez

A katonai fenyegetések mellett gazdasági fenyegetésekbe is kezdett Magyarország ellen Volodimir Zelenszkij legszűkebb környezete. A Zelenszkij támogatójaként ismert politológus, Tarasz Zavorodnyij gazdaságilag akarja megsemmisíteni Magyarországot. Szerinte ennek első lépése az kell hogy legyen, hogy elüldözik, ellehetetlenítik az Ukrajnában is tevékenykedő magyar cégeket, például az OTP-t. Nyilvánvaló, hogy következő lépésként Ukrajna Brüsszelre is nyomást akar majd gyakorolni, hogy lépjen fel ezen cégek ellen. A Barátság kőolajvezeték leállításával a Molt és egész Magyarországot akarják lehetetlen helyzetbe hozni. Egyértelmű, hogy Zelenszkijék egyre durvábban akarnak beavatkozni a magyar választási kampányba, a kétarcú Magyar Péter mellett. A céljuk az ezerforintos benzinár elérése és a rezsicsökkentés eltörlése – hívja fel a figyelmet elemzésében az Ellenpont.