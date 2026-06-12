A közeljövőben az építőipar teljesítmény növekedése várható akár a bérlakásépítések, akár vasúti beruházások kapcsán. Kérdés, hogy ezek milyen gyorsan indulnak el
Nagyot ugrott áprilisban az építőipar, évek óta nem volt ilyen erős hónap
Jó hírek érkeztek az egyik legfontosabb ágazatból. Kedvezően alakult az áprilisi építőipari termelés, viszont kettősség jellemzi: az épületek építése 6,2 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest, míg az egyéb építményeké 13,9 százalékkal bővült
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