Magyar Péter visszavonulót fújt, látványos a kommunikációs fordulat amit a miniszterelnök végrehajtott

Elmérgesedett a viszony Toroczkai László és Magyar Péter között, a miniszterelnök nagyon beleszállt az ellenzéki pártvezetőbe. Fotó: Polyák Attila

A tegnapi kormányzati sajtótájékoztatón Magyar Péter hevesen támadta is a Mi Hazánk vezetőjét, és a párt által egyébként sikertelenül köztársasági elnöknek jelölt Tóth Mátét is. Többször is konteósnak és botcsinálta energiajogásznak, sőt kóklernek bélyegezte őket. Láthatóan kapóra jött Magyar Péternek az is, hogy a romániai atomerőművet, amely megmentéséért szikát is robbantottak, tegnap le kellett állítani. A miniszterelnök egyszerűen elintézte azzal az egészet, hogy Toroczkaiék valójában azt javasolták, amit Romániában csináltak, és ha ezt megfogadták volna, akkor mára Paksot is le kellett volna állítani.

Persze itt a miniszterelnök az, aki valójában lódít, Toroczkai és Tóth megoldási javaslatokat vonultattak föl, ezek közül az egyiket választotta most a Magyar-kormány is.

A kormányfő egyébként taktikusan meg is próbál háttérbe vonulni, nem volt véletlen az sem, hogy a tegnapi sajtótájékoztatón egy vízügyes szakembert és a védelmi hivatal vezetőjét is kiállította maga mellé a pulpitusra. A két szakember is hosszan beszélt, sőt kérdésekre is válaszoltak, ez pedig szokatlan Magyar Péter tájékoztatóin.

Előretolta a szakembereket Magyar Péter, és két hét késéssel elkezdték megvalósítani, amit a szakma javasolt. Fotó: Mirkó István

A miniszterelnök pedig igencsak fickándozott a szerepében. A tájékoztatón felszólított újságírók is belementek a játszmájába és csak az atomerőmű témájában kérdezték. Magyar Péter cserébe a TV2 riporterét például úgy torkollta le, hogy megkérdezte tőle, hogy fizikus-e. Majd miután rögzítette, hogy ő jogász, és nehezen ment neki a fizika, elmagyarázta, hogy a most választott műszaki megoldás biztosan működni fog, nem kell aggodalmaskodni.

Mennyibe került a késlekedés?

Időközben persze Magyar Péter már meg is kapta a következő kérdést a többször alázott Tóth Mátétól: Mennyibe került a késlekedés? – Nem könnyű számszerűsíteni, hogy mekkora költséget lehetett volna megspórolni, de biztosan sok-sok milliárdot. Paks leterhelésével ugyanis az éjszakai meg pontosan az az esti-reggeli csúcsáram esik ki, ami a legdrágább, ha piacon veszem: ez utóbbit a tőzsdén most 500 euró/MWh áron vesszük. Csak ez, ha akár csak egy héttel korábban szerződünk rá, 100-120 euró lenne csak... És ha megnézik, az esti órákban 4-5.000 MW importra szorul az ország, ez brutális pénz, ha ötszörös áron vesszük. Ez két hét alatt legalább 42-45 milliárd Forint (MW=MWh/h) – osztotta meg becslését közösségi oldalán az energiajogász.