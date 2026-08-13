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Sebestyén Balázs koncertje után nyomoz a rendőrség: újabb mintákat is vizsgálnak
Újabb részletek derültek ki a Hajógyári-szigeten, Sebestyén Balázs DJ OTI-koncertjén történt rosszullétek ügyében. A BRFK büntetőeljárás keretében vizsgálja a történteket, a nyomozók tanúkat hallgattak ki, mintákat vettek, valamint felvételeket is lefoglaltak. Az igazságügyi toxikológus szakértő bevonásával zajló eljárás célja annak tisztázása, mi okozta a résztvevők rosszulléteit.
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