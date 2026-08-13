Rendkívüli

Megfeledkezett valamiről Magyar Péter kormánya: hónapok óta nem válaszol a Roszatomnak

Rendkívüli

Óriási robbanás a rotterdami kikötőben, halálos áldozat is van

lőrincz viktóriapolgármesterversenyképes járások programmagyar falu programtakács árpád

Legjobb ember a feladatra: a Tisza-kormány önkormányzati minisztere utálja a polgármestereket

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Nem hagyta szó nélkül dr. Takács Árpád Lőrincz Viktória polgármesterekről tett kijelentését. A politikus szerint a vidéki településvezetők munkáját nem lehet munkaidőhöz kötni, hiszen a helyiek problémáikkal akkor is hozzájuk fordulnak, amikor mások már rég letették a munkát. Takács szerint a kormányzatnak inkább megbecsülnie kellene a több évtizede szolgáló polgármestereket, nem pedig kioktatnia őket.

Gábor Márton
2026. 08. 13. 13:56
Fotó: Ladóczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A képviselő különösen erős kritikát fogalmazott meg amiatt, hogy szerinte a kormányzat egyes szereplői lekezelően beszélnek a településvezetőkről. Úgy véli, a polgármesterek munkájának megkérdőjelezése azért is méltatlan, mert sokan közülük évtizedek óta szolgálják saját településüket.

Takács Árpád szerint ráadásul a jelenlegi kormányzat nemcsak a polgármesterek munkáját kérdőjelezi meg, hanem tervei között szerepel a fizetésük és költségtérítésük csökkentése is. Mint írta, a kistelepülések vezetői eddig is sokszor saját gépjárművükkel intézték a település ügyeit, és saját idejüket áldozták arra, hogy segítsenek a helyieknek.

De nemcsak ezt, hanem ezzel együtt a méltóságukat, önbecsülésüket és az identitásukat

– írta a politikus, aki szerint különösen visszás, ha a polgármestereket azért kérik számon, mert egy korábbi politikai kapcsolat vagy ismeretség miatt egy adott politikus mellé álltak a választási kampányban. Takács Árpád saját példáját is felhozta. Mint írta, számos településvezetőt évtizedek óta ismer, és katasztrófavédelmi igazgatóként, illetve kormányhivatali vezetőként korábban ő is ott állt mellettük, amikor szükség volt rá. Szerinte a kölcsönös segítség és együttműködés természetes része a közigazgatásnak.

A képviselő a korábbi kormány vidékfejlesztési programjait is felidézte. A Magyar Falu Programot, a Versenyképes Járások Programot és a TOP programokat olyan kezdeményezésekként említette, amelyek szerinte hozzájárultak a vidéki települések fejlődéséhez.

Takács Árpád ugyanakkor azt is hangsúlyozta: ha a mostani kormányzat által ígért, egyelőre még nem létező Szent István Terv valóban fejleszti majd a településeket, azt szerinte el kell ismerni. Ha pedig négy év múlva a helyiek ennek alapján döntenek a politikai támogatásukról, azt is el kell fogadni. 

Az önkormányzati miniszter is elkezdhetné már a munkát, amivel a választók megbízták

A képviselő végül arra szólította fel Lőrincz Viktóriát, hogy ne kioktassa, hanem nyerje meg magának a településvezetőket.

A közigazgatás, a területfejlesztés egy komoly tapasztalati műfaj. Kell hozzá felkészültség, évek alatt megszerzett tudás, szív és szeretet. No meg emberség

– fogalmazott. Takács Árpád szerint a miniszter vélhetően maga is tudja, milyen fontos szerepet töltenek be a polgármesterek, és a kifogásolt kijelentés inkább a „forradalmi hevület” számlájára írható. Éppen ezért szerinte nincs szükség arra, hogy a kormányzat újabb konfliktusokat generáljon a településvezetőkkel.

Önök megnyerték a választást. Akár nagyvonalú és elegáns is lehet. A győzelmet pedig viseljék már végre méltósággal

 – zárta bejegyzését a politikus. Lőrincz Viktória korábbi, a Népszavának adott interjújában valóban azt mondta a 0–24 órás polgármesteri munkára vonatkozó felvetésre: „Olyan nincs!”, majd hozzátette, hogy van jól és rosszul dolgozó településvezető. A kijelentésre korábban Navracsics Tibor is reagált, aki úgy fogalmazott: „csak olyan polgármester van, aki 0–24 órában polgármester”, a településvezetőnek ugyanis szerinte nincs pihenőideje, mindig a települése rendelkezésére áll.

Borítókép: Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter (Fotó: Ladóczki Balázs)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Ügyész szamba

Bayer Zsolt avatarja

Ki utasította nevezett ügyészséget arra, hogy nyilvánvaló törvénytelenséget, jogtalanságot kövessen el?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu