Legjobb ember a feladatra: a Tisza-kormány önkormányzati minisztere utálja a polgármestereket

A képviselő különösen erős kritikát fogalmazott meg amiatt, hogy szerinte a kormányzat egyes szereplői lekezelően beszélnek a településvezetőkről. Úgy véli, a polgármesterek munkájának megkérdőjelezése azért is méltatlan, mert sokan közülük évtizedek óta szolgálják saját településüket.

Takács Árpád szerint ráadásul a jelenlegi kormányzat nemcsak a polgármesterek munkáját kérdőjelezi meg, hanem tervei között szerepel a fizetésük és költségtérítésük csökkentése is. Mint írta, a kistelepülések vezetői eddig is sokszor saját gépjárművükkel intézték a település ügyeit, és saját idejüket áldozták arra, hogy segítsenek a helyieknek.

De nemcsak ezt, hanem ezzel együtt a méltóságukat, önbecsülésüket és az identitásukat

– írta a politikus, aki szerint különösen visszás, ha a polgármestereket azért kérik számon, mert egy korábbi politikai kapcsolat vagy ismeretség miatt egy adott politikus mellé álltak a választási kampányban. Takács Árpád saját példáját is felhozta. Mint írta, számos településvezetőt évtizedek óta ismer, és katasztrófavédelmi igazgatóként, illetve kormányhivatali vezetőként korábban ő is ott állt mellettük, amikor szükség volt rá. Szerinte a kölcsönös segítség és együttműködés természetes része a közigazgatásnak.

A képviselő a korábbi kormány vidékfejlesztési programjait is felidézte. A Magyar Falu Programot, a Versenyképes Járások Programot és a TOP programokat olyan kezdeményezésekként említette, amelyek szerinte hozzájárultak a vidéki települések fejlődéséhez.

Takács Árpád ugyanakkor azt is hangsúlyozta: ha a mostani kormányzat által ígért, egyelőre még nem létező Szent István Terv valóban fejleszti majd a településeket, azt szerinte el kell ismerni. Ha pedig négy év múlva a helyiek ennek alapján döntenek a politikai támogatásukról, azt is el kell fogadni.

Az önkormányzati miniszter is elkezdhetné már a munkát, amivel a választók megbízták

A képviselő végül arra szólította fel Lőrincz Viktóriát, hogy ne kioktassa, hanem nyerje meg magának a településvezetőket.

A közigazgatás, a területfejlesztés egy komoly tapasztalati műfaj. Kell hozzá felkészültség, évek alatt megszerzett tudás, szív és szeretet. No meg emberség

– fogalmazott. Takács Árpád szerint a miniszter vélhetően maga is tudja, milyen fontos szerepet töltenek be a polgármesterek, és a kifogásolt kijelentés inkább a „forradalmi hevület” számlájára írható. Éppen ezért szerinte nincs szükség arra, hogy a kormányzat újabb konfliktusokat generáljon a településvezetőkkel.

Önök megnyerték a választást. Akár nagyvonalú és elegáns is lehet. A győzelmet pedig viseljék már végre méltósággal

– zárta bejegyzését a politikus. Lőrincz Viktória korábbi, a Népszavának adott interjújában valóban azt mondta a 0–24 órás polgármesteri munkára vonatkozó felvetésre: „Olyan nincs!”, majd hozzátette, hogy van jól és rosszul dolgozó településvezető. A kijelentésre korábban Navracsics Tibor is reagált, aki úgy fogalmazott: „csak olyan polgármester van, aki 0–24 órában polgármester”, a településvezetőnek ugyanis szerinte nincs pihenőideje, mindig a települése rendelkezésére áll.