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Az átláthatóság bajnokai: nem adja ki a közérdekű adatokat a Tisza-kormány

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Miközben a Tisza-kormány az átlátható állami működést és a közpénzek ellenőrizhetőségét hangoztatja, a Magyar Nemzet közérdekű adatigénylésére az egyik minisztérium megtagadta a kért adatok kiadását. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium ráadásul arra hivatkozott, hogy az átvilágítások folyamatban lévő intézkedéseket és jövőbeli döntéseket alapoznak meg. Három másik tárca válasza ugyanakkor arra utal, hogy náluk az állítólagos átvilágításnak még nyoma sincs.

Gábor Márton
2026. 08. 13. 13:23
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A Miniszterelnökség pedig azt közölte, hogy a kormányzati struktúra átvilágítása tárgyában szerződést nem kötött.

Így különös ellentmondás rajzolódik ki: három tárca válaszából az következik, hogy a kért átvilágításokhoz náluk nem állnak rendelkezésre dokumentumok, illetve nincs ilyen tárgyú szerződés, miközben a Gazdasági és Energetikai Minisztérium már folyamatban lévő átvilágításokról beszél – és éppen ezekre hivatkozva tartja vissza az információkat.

Ha átláthatóságot ígérnek, a közérdekű adatokat is meg kellene mutatni

A közérdekű adatigénylés lényege éppen az, hogy a közvélemény ellenőrizhesse, mi történik a közfeladatot ellátó szervekben, különösen akkor, ha annak közpénzügyi vagy kormányzati jelentősége van.

A mostani válaszok alapján azonban a nyilvánosság nem tudhatja meg, kiket bíztak meg az átvilágítással, milyen eljárásban választották ki őket, milyen dokumentumok készültek, és milyen szerződések alapján dolgoznak. 

A Gazdasági és Energetikai Minisztérium ezen információk kiadásának egy részét megtagadta.

Mindez azért különösen figyelemre méltó, mert a Miniszterelnökség válaszában maga is kiemeli az „átlátható működést” és a közpénzek szabályos felhasználását. A gyakorlatban azonban éppen az átvilágításokra vonatkozó közérdekű adatok megismerése ütközött akadályba.

A minisztérium ugyanakkor jelezte: az adatigénylés megtagadása miatt az infótörvény alapján bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is lehet fordulni.

Borítókép: A Tisza-kormány (Fotó: Facebook/Péter Magyar)

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