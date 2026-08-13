Távozik a Fehér Házból Karoline Leavitt, Donald Trump sajtófőnöke
Váratlanul lemondott Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára, aki az amerikai történelem legfiatalabb elnöki szóvivőjeként vonul be a politikai történelembe. A mindössze 28 éves kommunikációs szakember augusztus végén távozik. Donald Trump amerikai elnök a Truth Social platformon jelentette be a hírt, hangsúlyozva, hogy teljes mértékben megérti és tiszteletben tartja munkatársa döntését.
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