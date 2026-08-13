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Nincs garancia: a kereskedők zsebébe vándorolhat a tűzifa áfájának csökkentése

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Elvileg akár 17 százalékos bruttó áresést is hozhat a lakosságnak az, hogy szeptember 15-től jelentősen csökken a tűzifa és más szilárd tüzelőanyagok áfája. A piaci viszonyok miatt azonban nem garantált, hogy a teljes kedvezmény megjelenik a fogyasztói árakban. A költségvetésnek mindeközben több mint százmilliárd forintos bevételkiesést jelenthet az intézkedés.

Somogyi Orsolya
2026. 08. 13. 10:30
A kezdetektől fogva kaptak támogatást a tűzifával fűtők is, nem maradtak ki a rezsicsökkentésből Fotó: Makovics Kornél
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Csökken a tűzifa mennyisége növekszik az ára

A tűzifa ára az elmúlt évtizedekben jelentősen emelkedett: a KSH adatai szerint 2000 óta 67 százalékkal drágult. Az áremelkedés különösen 2022-ben és 2023-ban gyorsult fel, majd a 2024-es mérséklődés után ismét növekedés következett. A lakossági vásárlóknak ezért érdemes lehet szeptember 15-ig várniuk a tűzifa beszerzésével, amennyiben nincs olyan korábbi szerződésük, amely az átvételkori szabályokhoz köti az árat.

Az áfacsökkentés ugyanis elvileg jelentős megtakarítást hozhat, de hogy ebből ténylegesen mennyit érzékelnek majd a fogyasztók, azt a piaci árak alakulása is meghatározza.

Mintegy másfél millió magyar él olyan lakásban, amelyet részben vagy egészben tűzifával fűtenek. A kormány szerint az áfacsökkentés több százezer háztartást érinthet.

Mindeképp megsínyli a lépést a költésgvetés, a vásárlók előnye nem garantált

Az intézkedésnek ugyanakkor jelentős költségvetési ára van. A hatásvizsgálat szerint az áfacsökkentés 2026-ban 16 milliárd, a következő négy évben pedig összesen 98 milliárd forinttal rontja a költségvetés egyenlegét.

Vagyis 2026. szeptember 15. és 2030. december 31. között összesen mintegy 114 milliárd forintnyi adóbevételről mond le az állam.

A jogszabály parlamenti vitája augusztus 12-én kezdődött. A hatásvizsgálat szerint az intézkedéshez szükséges személyi, pénzügyi, szervezeti és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

A jogszabály megszületéséig pedig érdemes felidézni, amikor Magyar Péter kormányfő még július 27-én beszélt a témáról a parlamentben. Úgy fogalmazott: „Az Orbán-kormány úgy beszélt a rezsicsökkentésről, mintha minden magyar családot megvédett volna. A fával fűtő emberek jól tudták, hogy ebből egy szó sem igaz, ők a rezsicsökkentésből a kezdetektől kimaradtak, pedig másfél millió honfitársunk él olyan háztartásban, amit részben vagy teljesen tűzifával fűt.”

Ennek apropóján felidéztük, hogy az Orbán-kormányok milyen intézkedésekkel segítették a tűzifával fűtőket.

  • 2011 – Elindul a szociális célú tüzelőanyag-program 800 millió forintos kerettel, kifejezetten az ötezer főnél kisebb települések számára, mivel ezeken jellemzően magasabb az idősek aránya és alacsonyabb az önkormányzati saját bevétel. A program lényege, hogy az állami erdőgazdaságok biztosítják a tűzifát, az önkormányzatok pedig szétosztják a rászorulók között.
  • 2012 – A keret 1 milliárd forintra emelkedik.
  • 2013 – A keretösszeg 2 milliárd forintra nő. Ezzel egy időben jelenik meg az a rendelet, amely formalizálja a feltételeket: háztartásonként legfeljebb 5 köbméter tűzifa, előnyben a lakásfenntartási támogatásra jogosultak és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelők.
  • 2014 – A magas munkanélküliséggel sújtott települések önkormányzatai önerő nélkül igényelhetnek fát az állami erdészetektől, a szállítás azonban továbbra is önkormányzati feladat marad. A keret 3 milliárd forintra nőtt.
  • 2016 – A tűzifatámogatás elosztási módszertana megváltozik: a Belügyminisztérium ezután a közfoglalkoztatásban dolgozók átlagos éves létszáma és a 80 év felettiek száma alapján állapítja meg az önkormányzatonkénti összeget.
  • 2017 – A keret 4 milliárd forintra emelkedik.
  • 2018 március – További 1 milliárd forintot csoportosítanak át a 2017-es keretre.
  • 2018–2019-es fűtési szezon – 2320 önkormányzat nyer támogatást, összesen 5,5 milliárd forint igényelt keretből (mintegy 4 milliárd forint tényleges kiosztással), keménylombos tűzifára, lágylombos tűzifára és barnakőszénre bontva.
  • 2019 – A keret 5 milliárd forintra nő – és ez az összeg azóta minden évben változatlan.
  • 2026. január 26. – Kormányrendelettel biztosítják a rendkívüli eljárásrendet a szociális célú tűzifa gyorsabb kiosztására – az önkormányzatok többletigényeit rugalmas költségvetési átcsoportosítással, az operatív törzs döntése alapján finanszírozhatja az állam, a keret pedig a pénzügyminiszter jóváhagyásával túlléphető.
  • 2026. január 29. – Nagy István bejelenti, hogy a fával fűtők is jogosultak a rezsicsökkentésből eredő energiaár-kompenzációra, vagyis a hideg időjárás miatti energiatöbbletre járó 30 százalékos kedvezmény nemcsak a távfűtésre, gázra és villanyra, hanem a tűzifára is kiterjed. Emellett előrehozzák a szociális tűzifaigénylési akciót, és a Magyar Honvédség kijelölt állománya is segít eljuttatni a tüzelőt azoknak, akiknek elfogyott a fájuk vagy krízisben voltak.

 

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