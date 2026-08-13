Nincs garancia: a kereskedők zsebébe vándorolhat a tűzifa áfájának csökkentése

Csökken a tűzifa mennyisége növekszik az ára

A tűzifa ára az elmúlt évtizedekben jelentősen emelkedett: a KSH adatai szerint 2000 óta 67 százalékkal drágult. Az áremelkedés különösen 2022-ben és 2023-ban gyorsult fel, majd a 2024-es mérséklődés után ismét növekedés következett. A lakossági vásárlóknak ezért érdemes lehet szeptember 15-ig várniuk a tűzifa beszerzésével, amennyiben nincs olyan korábbi szerződésük, amely az átvételkori szabályokhoz köti az árat.

Az áfacsökkentés ugyanis elvileg jelentős megtakarítást hozhat, de hogy ebből ténylegesen mennyit érzékelnek majd a fogyasztók, azt a piaci árak alakulása is meghatározza.

Mintegy másfél millió magyar él olyan lakásban, amelyet részben vagy egészben tűzifával fűtenek. A kormány szerint az áfacsökkentés több százezer háztartást érinthet.

Mindeképp megsínyli a lépést a költésgvetés, a vásárlók előnye nem garantált

Az intézkedésnek ugyanakkor jelentős költségvetési ára van. A hatásvizsgálat szerint az áfacsökkentés 2026-ban 16 milliárd, a következő négy évben pedig összesen 98 milliárd forinttal rontja a költségvetés egyenlegét.

Vagyis 2026. szeptember 15. és 2030. december 31. között összesen mintegy 114 milliárd forintnyi adóbevételről mond le az állam.

A jogszabály parlamenti vitája augusztus 12-én kezdődött. A hatásvizsgálat szerint az intézkedéshez szükséges személyi, pénzügyi, szervezeti és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.