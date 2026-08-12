Még továbbjutásra állt, de már biztos volt a kiesése Kós és Milák miatt

A párizsi úszó Eb szerda esti programja:
- 18.30 női 200 m gyors középdöntő (Pádár Nikolett)
- 18.40 férfi 200 m hát döntő (Kós Hubert)
- 18.47 női 50 m pillangó döntő
- 18.52 férfi 100 m gyors döntő (Milák Kristóf, Németh Nándor)
- 18.58 női 100 m mell döntő
- 19.04 férfi 200 m mell középdöntő
- 19.26 női 50 m hát középdöntő
- 19.33 férfi 100 m pillangó középdöntő (Kós Hubert, Milák Kristóf)
- 19.54 női 400 m vegyes döntő (Jackl Vivien)
- 20.03 férfi 800 m gyors döntő (Rasovszky Kristóf, Sárkány Zalán)
- 20.16 női 4x100 m gyorsváltó döntő (Magyarország)
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