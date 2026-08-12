úszásPádár Nikolettúszó európa-bajnokságUgrai Pannavizes EbKós HubertgyorsváltóMárton RichárdJackl VivienMilák Kristóf

Még továbbjutásra állt, de már biztos volt a kiesése Kós és Milák miatt

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A párizsi vizes Európa--bajnokság medencés úszóprogramja szerdán délelőtt előfutamokkal folytatódott. Női 200 méteres gyorsúszásban Pádár Nikolett és Ugrai Panna közül előbbi jutott tovább. Kós Hubert és Milák Kristóf egyaránt így tett férfi 100 méter pillangón, Márton Richárd ezúttal nem csak a nemzetekre vonatkozó szabályok miatt nem került középdöntőbe. Jackl Vivien női 400 vegyesen az úszó Eb esti döntőiben biztosította a helyét, és ezt megtette a 4x100 méteres női gyorsváltó is.

Wiszt Péter
2026. 08. 12. 10:15
Márton Richárd is megkezdte szereplését a párizsi úszó Eb-n Fotó: KMSP via AFP/Philippe Millereau
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A párizsi úszó Eb szerda esti programja:

  • 18.30 női 200 m gyors középdöntő (Pádár Nikolett)
  • 18.40 férfi 200 m hát döntő (Kós Hubert)
  • 18.47 női 50 m pillangó döntő
  • 18.52 férfi 100 m gyors döntő (Milák Kristóf, Németh Nándor)
  • 18.58 női 100 m mell döntő
  • 19.04 férfi 200 m mell középdöntő
  • 19.26 női 50 m hát középdöntő
  • 19.33 férfi 100 m pillangó középdöntő (Kós Hubert, Milák Kristóf)
  • 19.54 női 400 m vegyes döntő (Jackl Vivien)
  • 20.03 férfi 800 m gyors döntő (Rasovszky Kristóf, Sárkány Zalán)
  • 20.16 női 4x100 m gyorsváltó döntő (Magyarország)

 

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