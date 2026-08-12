Szerdán a 100 pillangó előfutama a 9.30-kor startoló program eső részében, középdöntője 19.33-kor, a 200 hát fináléja pedig 18.40-kor kezdődik a párizsi kontinensviadalon.
A Titanicként süllyedt Kós Hubert szerint idiótán úszott és rosszul lett
Olimpiai és világbajnoki címvédőként szerdán este Európa-bajnoka is lehet a férfi 200 méteres hátúszásnak. Kós Hubert a keddi Eb-középdöntőből fölényesen a leggyorsabb idővel jutott tovább, utána mégis csalódott volt a magyar úszó, amiért elmaradt a világcsúcstól.
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