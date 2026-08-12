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A Titanicként süllyedt Kós Hubert szerint idiótán úszott és rosszul lett

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Olimpiai és világbajnoki címvédőként szerdán este Európa-bajnoka is lehet a férfi 200 méteres hátúszásnak. Kós Hubert a keddi Eb-középdöntőből fölényesen a leggyorsabb idővel jutott tovább, utána mégis csalódott volt a magyar úszó, amiért elmaradt a világcsúcstól.

Wiszt Péter
2026. 08. 12. 6:52
Kós Hubert 150 méternél még nagyjából egy másodperccel volt Aaron Piersol 2009-es világcsúcsa előtt Fotó: AFP/Dimitar Dilkoff
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Szerdán a 100 pillangó előfutama a 9.30-kor startoló program eső részében, középdöntője 19.33-kor, a 200 hát fináléja pedig 18.40-kor kezdődik a párizsi kontinensviadalon.

 

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Pilhál György
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Békés esztendőkben sem örült a legényember, ha katonának kellett mennie. Bármit mondott is a nóta („Hej, élet, be gyöngyélet, ennél szebb sem lehet!”), a fene sem kívánkozott a szögesdróttal körülkerített kaszárnyába.

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