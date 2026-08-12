A honfitárs elleni bosszú a BL-győztes nyolc éve nem látott vereségéhez vezethet

A túloldalon Rogers és Digne mellett a belga Youri Tielemans és a holland Donyell Malen is eligazolt az alapemberek közül, helyettük egyelőre két középpályás – a svájci Johan Manzambi és a brazil Joao Gomes –, valamint kölcsönben az argentin Alejandro Garnacho érkezett a nagyobb neveket illetően.

Tielemans és Rogers már nem segítheti újabb trófeához az angol klubot. Fotó: AFP/Darren Staples

Luis Enrique és Unai Emery 13. találkozása jön

Luis Enrique 1997-ben játékosként, 2015-ben és tavaly edzőként hódította el az Európai Szuperkupát, miközben Emerynek hiába van már öt El-trófeája, az eddigi négy alkalommal a BL-győztes ellen alulmaradt. 2015-ben épp Luis Enrique Barcelonájával szemben – akkor a Sevilla 5-4-re kapott ki, és máig az a leggólgazdagabb találkozó a kupa történetében. Ahogy a két jelenlegi gárda 2025-ös BL-negyeddöntős párharcának mérkőzései is négy, illetve öt gólt hoztak. A 2017-es Bajnokok Ligája-nyolcaddöntőről már nem is beszélve, amikor az Emery vezette PSG 4-0-ra megnyerte az odavágót, majd az Enrique által irányított Barcelona 6-1-es sikerrel fordított. Unai Emery tehát több szempontból is bosszúra készül honfitársa ellen.

Mindez az izgalmakra nézve jó előjel lehet, szerda este 21 órakor kezdődik a meccs a trófeáért.