Angliában állítják, az Arsenal a világbajnokság legnagyobb vesztese

Martinelli és Gabriel a brazilok alapembereként csak Japán ellen produkált maradandót, ahogy a héten a török Besiktashoz igazolt Trossard, a magyar származású Gyökeres, valamint Havertz is csupán a leggyengébb csoportellenféllel szemben tett így – a német támadó a Paraguay elleni kiesés során a gólja után kihagyta a maga tizenegyesét. Hincapié vb-je is a Mexikó elleni piros lapról marad leginkább emlékezetes.

Ha a szombati találkozót és Merino cserególjait nem számítjuk, akkor vitathatatlanul Ödegaard volt a legnagyobb hatással a saját válogatottjára, négy gólpasszal csapatkapitányként vezette negyeddöntőbe a norvégokat.

Az Arsenal a legutóbbi idényben 63 tétmérkőzést játszott, majd több futballistája jó néhány vb-találkozón is pályára lépett. Mikel Arteta vezetőedző ráadásul sok időt nem hagy a pihenésre a nem feltétlenül jó fizikai és lelki állapotban lévő játékosainak, hiszen augusztus 1-jén már Spanyolországban játszik a csapat, amelyre éppen négy hét múlva a Manchester City elleni Community Shield is vár a PL-évad kezdete előtt. Rendkívül nehéz feladat előtt állnak tehát az Ágyúsok, ha jövőre is az ideihez hasonló sikereket szeretnék ünnepelni.