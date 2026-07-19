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Angliában állítják, az Arsenal a világbajnokság legnagyobb vesztese

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Anglia hatvan év után állhatott fel a labdarúgó-világbajnokság dobogójára. A Franciaország ellen 6-4-re megnyert bronzmérkőzésen négy gólt is Arsenal-játékos szerzett, a lefújás után az egyik legismertebb angol lap mégis arról írt, hogy az Ágyúsok a vb legnagyobb vesztesei.

Wiszt Péter
2026. 07. 19. 8:34
Saka és Rice a vb-bronzmérkőzésen győzelemre vezették Angliát, de addig nem volt túl jó világbajnokságuk Fotó: AFP/Roberto Schmidt
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Martinelli és Gabriel a brazilok alapembereként csak Japán ellen produkált maradandót, ahogy a héten a török Besiktashoz igazolt Trossard, a magyar származású Gyökeres, valamint Havertz is csupán a leggyengébb csoportellenféllel szemben tett így – a német támadó a Paraguay elleni kiesés során a gólja után kihagyta a maga tizenegyesét. Hincapié vb-je is a Mexikó elleni piros lapról marad leginkább emlékezetes. 

Ha a szombati találkozót és Merino cserególjait nem számítjuk, akkor vitathatatlanul Ödegaard volt a legnagyobb hatással a saját válogatottjára, négy gólpasszal csapatkapitányként vezette negyeddöntőbe a norvégokat.

Az Arsenal a legutóbbi idényben 63 tétmérkőzést játszott, majd több futballistája jó néhány vb-találkozón is pályára lépett. Mikel Arteta vezetőedző ráadásul sok időt nem hagy a pihenésre a nem feltétlenül jó fizikai és lelki állapotban lévő játékosainak, hiszen augusztus 1-jén már Spanyolországban játszik a csapat, amelyre éppen négy hét múlva a Manchester City elleni Community Shield is vár a PL-évad kezdete előtt. Rendkívül nehéz feladat előtt állnak tehát az Ágyúsok, ha jövőre is az ideihez hasonló sikereket szeretnék ünnepelni.

 

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