Magyar futamgyőzelmek az atlétikai Eb-n, kalapácsvetésben kiesett a címvédő

Takács Boglárka hétfő este 21.26-kor futja elődöntőjét, ebben a fordulóban már a kiemeltek is részt vesznek. A női 100 méter döntőjét is az atlétikai Eb nyitónapján, 22.50-kor rendezik.

Takács Boglárkához hasonlóan futamgyőztesként jutott az elődöntőbe Enyingi Patrik is, férfi 400 méteres síkfutásban egyedüliként futott hétfőn 45 másodpercen belül, mindössze három századdal maradt el a tavalyi egyéni csúcsától (44,84). Enyingi formája kérdéses volt a tavaszi sérülése után, a július végi országos bajnokságon kiugrott , a mostani futás nemcsak az egyéni szereplése, hanem a magyar 4x400-as váltó szempontjából is kiváló fejlemény. Enyingi Patrik kedd este (22.08) folytatja szereplését, ő a második, a kiemelt Molnár Attila a harmadik elődöntőben kapott helyet.

Hétfőn női 400 gáton Mátó Sára 56,82-vel futamában hatodik lett, így nem jutott tovább. Női súlylökésben Beregszászi Renáta (16,09 m) 20. lett a selejtezőben, a távolugró Pap Kristóf érvényes kísérlet nélkül, helyezetlenül zárt.