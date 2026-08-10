szabados árminTakács Boglárkaenyingi patrikHalász Benceatlétika

Magyar futamgyőzelmek az atlétikai Eb-n, kalapácsvetésben kiesett a címvédő

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Elkezdődött az atlétikai Európa-bajnokság Birminghamben. Halász Bence rögtön elsőre megdobta a férfi-kalapácsvetés selejtezőszintjét, mellette Szabados Ármin is magabiztosan jutott be a szám keddi döntőjébe, kiesett viszont a legutóbbi három atlétikai Eb győztese, a lengyel Wojciech Nowicki. Női 100 méteren Takács Boglárka, férfi 400-on Enyingi Patrik jutott futamgyőztesként az elődöntőbe, utóbbi Molnár Attilához csatlakozik, akinek kiemeltként hétfőn nem kellett futnia az atlétikai Eb-n.

Koczó Dávid
2026. 08. 10. 14:51
Enyingi Patrik három századra megközelítette az egyéni csúcsát, futamgyőzelemmel jutott a birminghami atlétikai Európa-bajnokság 400 méteres elődöntőjébe Fotó: AFP/Paul Ellis
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Takács Boglárka hétfő este 21.26-kor futja elődöntőjét, ebben a fordulóban már a kiemeltek is részt vesznek. A női 100 méter döntőjét is az atlétikai Eb nyitónapján, 22.50-kor rendezik.

Takács Boglárkához hasonlóan futamgyőztesként jutott az elődöntőbe Enyingi Patrik is, férfi 400 méteres síkfutásban egyedüliként futott hétfőn 45 másodpercen belül, mindössze három századdal maradt el a tavalyi egyéni csúcsától (44,84). Enyingi formája kérdéses volt a tavaszi sérülése után, a július végi országos bajnokságon kiugrott , a mostani futás nemcsak az egyéni szereplése, hanem a magyar 4x400-as váltó szempontjából is kiváló fejlemény. Enyingi Patrik kedd este (22.08) folytatja szereplését, ő a második, a kiemelt Molnár Attila a harmadik elődöntőben kapott helyet.

Hétfőn női 400 gáton Mátó Sára 56,82-vel futamában hatodik lett, így nem jutott tovább. Női súlylökésben Beregszászi Renáta (16,09 m) 20. lett a selejtezőben, a távolugró Pap Kristóf érvényes kísérlet nélkül, helyezetlenül zárt.

 

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