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Nyomoz a rendőrség, miután több embert is bedrogozhattak Sebestyén Balázs koncertjén

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Nyomozást rendelt el a rendőrség azután, hogy a Hajógyári-szigeten, Sebestyén Balázs szombati koncertjén több embert is bedrogozhattak – közölte a Magyar Nemzet megkeresésére a hatóság. Az ügyben már tanúkihallgatás is történt.

Pámer Dávid
2026. 08. 10. 9:50
Forrás: Facebook
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