– Gondoljunk bele, 2100-ban Kína jóval kisebb lehet, miközben Nigéria és Kongó a világ öt legnépesebb állama közé kerülhet. Más helyeken lesznek a fiatal munkavállalók, az új megavárosok, a növekvő piacok és részben a migráció kiindulópontjai is. A döntő kérdés az, hogy a gyorsan növekvő országok képesek lesznek-e emberi tőkévé alakítani népességüket, a zsugorodó társadalmak pedig technológiával és intézményi alkalmazkodással ellensúlyozni saját demográfiai veszteségüket – tette hozzá Sebestyén Géza.
Elképesztő módon rajzolódhatnak át világ erőviszonyai
Azok az országok, amelyek ma népességi és gazdasági óriások, a század végére jóval kisebbek és sokkal idősebbek lehetnek.
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