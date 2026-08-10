Kényszerérés, kiszáradt földek, milliárdos károk: így pusztít a hőség

– Hát milyen lenne? – így már az ország másik szegletében, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében dolgozó gazda válaszolt, amikor arról kérdeztük, milyen a helyzetük. Az állatot tartó és földet is művelő vállalkozó arról beszélt, hogy már a téli takarmányt adja a marhának. – Tizenöt hektárról tíz bála jött csak le. Egy másik földterület tavaly háromszáz bálát adott, most 65-öt – mutatta be a nem éppen kedvező adatokat. Szavaiból ugyanakkor kiderült, hogy a beregi gazdák összetartó közösséget alkotnak. – Tavaly volt bála, kölcsön is tudtam adni több tucatot. De most elképzelésem sincs, hogy a gazdatársak miből adhatnák vissza, ugyanis nekik sincs – magyarázta, majd arról beszélt, hogy olyan, mintha kipusztult volna a növény. Nagy a veszélye annak, hogy ebben a borzasztó forróságban már a gyökerek is károsodtak, vagyis hiába jön az eső hétvégén vagy azután, könnyen lehet, hogy már későn érkezik. A gazda nem tekint messzire, most azon dolgozik, hogy állatot ne kelljen eladnia, de egyre inkább úgy tűnik, hogy ez elkerülhetetlen lesz. – Az egész Beregben ez a helyzet – mondta legyintve.

Lesújtó statisztika

És nem csak ott, szinte az egész országban. A helyzetet bemutató adatok egészen riasztóak. A HungaroMet kimutatása szerint július második felében Magyarország területének másfél százalékán súlyos, 59 százalékán nagyfokú, 28 százalékán pedig közepes volt az aszály. Ez együtt nagyjából 89 százalék. Kevesebb mint hétszázaléknyi területen enyhe aszályt regisztráltak és négy százalék volt mentes tőle.

A fájdalmas rekord

A 2022-es év Magyarországon történelmi mértékű aszályt hozott, amely súlyosan károsította a mezőgazdaságot, apasztotta a folyókat és az ország jelentős részén kritikus vízhiányt okozott. Az őszi és nyári növények terméshozamai egyaránt alulmúlták a korábbi évek átlagait, de az állattenyésztés is megsínylette a szárazságot. A HungaroMet adatai szerint már az év első három hónapjában alig hullott csapadék az ország jelentős részén, majd áprilisban némi enyhülés következett. Ekkor inkább a meleg hiánya hátráltatta a növények fejlődését, de a gyümölcstermést pusztító fagyok nem voltak jellemzőek. A csapadékos Medárd-időszak elmaradt, és júliusban már a Dunántúlra is átterjedt az Alföldet a nyár elejétől sújtó nagyfokú aszály, mely augusz­tus közepén érte el a tetőfokát. A szárazságot több hőhullám is tetézte a nyár folyamán. Hogy milyen súlyos volt a helyzet 2022-ben, jól mutatta a kárral érintett mezőgazdasági területek nagysága. Míg 2021-ben 360 ezer hektárra jelentettek aszálykárt, 2022-ben majdnem 1,5 millióra. 2023-ban csak 105 ezer hektárt érintett a szárazság, 2024-ben és 2025-ben egyaránt 260 ezer hektárra kértek kárenyhítést.



De vegyük a HungaroMet egy másik összegzését! Eszerint júliusban a szántóföldeken már megkezdődött a növények elszáradása. A napraforgónál az úgynevezett zöld tömeg nagyon alacsony volt. A kukorica sem állt sokkal jobban, az öntözés nélküli táblák a legtöbb helyen nagyon gyengék voltak. Olyannyira, hogy a Dunántúl legdélebbi részét leszámítva gyakorlatilag a szezon elejétől folyamatosan aszály volt, ami már július végére visszafordíthatatlan károkat okozott, amiket a jelenlegi hőség tovább fokoz. A helyzet július végére vált igazán drámaivá. Az Alföld jelentős részén ugyanis az elmúlt harminc napban még öt milliméter csapadék sem hullott, miközben május óta az ország döntő részén 70–140 milliméterrel kevesebb eső esett a sokéves átlagnál.

Ennek következtében a talaj felső egyméteres rétege az ország nagy részén kritikusan kiszáradt: nedvességtartalma sok helyen már a növények számára hasznosítható vízkészlet 30 százalékát sem éri el.

Vagyis nem csalt a beregi gazda megérzése.

A szakemberek szerint az idei év egyik különlegessége a villámaszály megjelenése. Ilyenkor a talajnedvesség néhány hét alatt zuhan kritikus szintre a csapadékhiány, a hőhullámok és a rendkívül erős párolgás együttes hatására. Ez különösen veszélyes a virágzó vagy termést kötő növények számára, mert alig marad idejük alkalmazkodni a gyorsan romló körülményekhez.