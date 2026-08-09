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Baka András hirtelen már elfelejtette, hogy szerinte kétharmaddal sem lehet mindent megtenni

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Baka András, a Tisza Párt köztársaságielnök-jelöltje még júniusban arról beszélt, hogy alapvető félreértés azt gondolni, hogy egy kétharmados parlamenti többség birtokában mindent meg lehet csinálni. Egy 2011-es interjúban pedig egyenesen kijelentette, hogy a közjogi funkciók ciklusokon túlmutató mandátuma a jogállamiság biztosítéka.

Gábor Márton
2026. 08. 09. 13:03
Fotó: PETER KOHALMI Forrás: AFP
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Már más szelek fújnak Baka András háza táján?

Azóta azonban megváltozott a helyzet: a Tisza Párt őt jelölte a köztársasági elnöki posztra. Így különös jelentőséget kapnak a néhány hónappal ezelőtti kijelentései arról, hogy meddig terjedhet egy választáson győztes politikai erő felhatalmazása, milyen feltételekkel lehet állami vezetőket elmozdítani, és hol húzódnak az alkotmányos hatalomgyakorlás határai.

Lapunk is beszámolt arról, hogy Baka András egyébként 2011-ben a Figyelőnek azt nyilatkozta:

Az, hogy Magyarország egyik közjogi méltóságát, a harmadik hatalmi ág vezetőjét az Alaptörvény átmeneti rendelkezései közé az utolsó pillanatban berakott módosító javaslattal lehessen elmozdítani a hivatalából, egyszerűen elképesztő!

A Tisza Párt újdonsült államfőjelöltje most 2026-ban éppen ahhoz asszisztál, ami ellen ő kürtölte tele a sajtót sértettségében. Mint ismert, Sulyok Tamás köztársasági elnököt úgy távolította el a Magyar-kormány, hogy az Alaptörvény 17. módosításába egyszerűen beleírták: a hatályba lépéskor megszűnik a mandátuma.

Borítókép: Baka András (Fotó: PETER KOHALMI)

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