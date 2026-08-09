legfelsőbb bíróságáldozatbaka andrásMagyar Péter

Magyar Péter a saját eredettörténetét is beáldozta Baka András jelölésével

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Magyar Péter politikájának egyik visszatérő üzenete az elvekhez való ragaszkodás, ám a Tisza vezetőjének köztársaságielnök-jelöltje kapcsán éppen ez kérdőjeleződik meg. Miközben Magyar saját elmondása szerint 2006-ban a rendőri túlkapások áldozatainak jogi segítésében vett részt, most olyan jelölt mögé állt be, akinek a 2006-os ügyekben képviselt jogi álláspontja a másik oldalt védte.

Gábor Márton
2026. 08. 09. 11:23
Fotó: Polyák Attila
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Magyar Péter pedig korábban egyértelműen a 2006-os rendőri fellépés áldozatainak oldalára helyezte magát. A kormányfő korábban a 2006. őszi rendőri erőszak áldozatainak jogi segítséget nyújtó Ne féljetek! elnevezésű közhasznú alapítvány titkára is volt. Akkor úgy fogalmazott: a szervezet azért jött létre, hogy „ezek az emberek ne érezzék úgy, hogy egyedül maradtak, s félniük kell”.

Emlékezetes, a volt főbíró több alkalommal nyilvánosan kifejtette az Orbán-kormány törvényalkotásával, elsősorban az igazságszolgáltatást érintő átalakításokkal kapcsolatos, erősen negatív véleményét. Baka többször tiltakozott a semmisségi törvény és a bírói kényszernyugdíjazás ellen, a bírósági rendszert érintő törvények parlamenti vitájában pedig minden korábbinál keményebb kritikákat fogalmazott meg.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Polyák Attila)

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Bár Abdulnak vége, a kérdések maradnak. Mi lesz a többi, több tízezer Abdullal, akik Európában fenik a kést?

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