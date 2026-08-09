Magyar Péter a saját eredettörténetét is beáldozta Baka András jelölésével

Magyar Péter pedig korábban egyértelműen a 2006-os rendőri fellépés áldozatainak oldalára helyezte magát. A kormányfő korábban a 2006. őszi rendőri erőszak áldozatainak jogi segítséget nyújtó Ne féljetek! elnevezésű közhasznú alapítvány titkára is volt. Akkor úgy fogalmazott: a szervezet azért jött létre, hogy „ezek az emberek ne érezzék úgy, hogy egyedül maradtak, s félniük kell”.

Emlékezetes, a volt főbíró több alkalommal nyilvánosan kifejtette az Orbán-kormány törvényalkotásával, elsősorban az igazságszolgáltatást érintő átalakításokkal kapcsolatos, erősen negatív véleményét. Baka többször tiltakozott a semmisségi törvény és a bírói kényszernyugdíjazás ellen, a bírósági rendszert érintő törvények parlamenti vitájában pedig minden korábbinál keményebb kritikákat fogalmazott meg.