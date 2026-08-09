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Orbán Viktor került a szerbiai fesztivál fókuszába, sorban álltak a közös fotót kérők + videó

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Magyarország volt miniszterelnöke továbbra is nagy feltűnést kelt a szerbiai Gucában. Orbán Viktor ezúttal egy helyi férfival fényképezkedett a fesztivál forgatagában, távol a hivatalos protokolltól és a politikai tárgyalásoktól.

Gábor Márton
2026. 08. 09. 10:22
Orbán Viktor Fotó: BALINT SZENTGALLAY Forrás: NurPhoto
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Borítókép: Orbán Viktor, a Fidesz elnöke (Fotó: NurPhoto)

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Hegyi Zoltán
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Bár Abdulnak vége, a kérdések maradnak. Mi lesz a többi, több tízezer Abdullal, akik Európában fenik a kést?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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