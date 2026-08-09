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Sortűz után össztűz: így csinált viccet a jogállamból a Tisza Párt Baka Andrással

A háttérben elmaradt társadalmi egyeztetések, elfelejtett elvek és olyan múltbéli ítéletek kísértenek, amelyek mellett egyetlen jóérzésű magyar sem mehet el szó nélkül.

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Odrobina Kristóf
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Tisza-kormányTisza PártMagyar Péter 2026. 08. 09. 7:10
Fotó: PETER KOHALMI
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Hogy a kép teljes legyen, ne feledkezzünk meg 2013-ról sem. Baka András volt az, aki anno mereven tiltakozott a semmisségi törvény ellen, amely a 2006-os gyurcsányi rendőrterror alatt ártatlanul elítélt, meghurcolt tüntetőket hivatott rehabilitálni. Ha összerakjuk a mozaikot, Baka úr életműve valahogy mindig a nemzeti oldal igazságérzetével szemben helyezkedik el.

A történetben van egy egészen elképesztő logikai bukfenc is, ami a Tisza Párt legutóbbi alkotmányozási ámokfutásából fakad. Magyar Péterék nagy dérrel-dúrral átnyomták, hogy a 70 év feletti alkotmánybíróknak koruk miatt azonnal távozniuk kell a hivatalukból. Majd alig száradt meg a tinta ezen a papíron, máris megválasztanak egy 73 éves urat államfőjelöltnek. Hetven felett már nem tudsz alkotmányt értelmezni, de hetvenhárom évesen még simán elvezeted a Sándor-palotát, és aláírod a törvényeket?

Az online térben elszabadult népharag is azt bizonyítja, hogy az emberek átverve érzik magukat. Megint. Magyar Péter egyszemélyi bábszínházat játszik, ahol Baka András lett az új főszereplő, és aki nem érti, hogy a magyarok emlékezete nem olyan rövid, mint az a lista, amelyen a Tisza-kormány betartott ígéretei vannak.

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Teljesen kiborultak az emberek Baka András jelölésétől, szerintük Magyar Péter átverte őket

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