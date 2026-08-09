Mennyire görög a dinnye? Titkok és érdekességek az egyik legfinomabb nyári gyümölcsről
A magyarországi nyarak jellegzetes kulináris hozzátartozója a görögdinnye, az ízletes gyümölcs kvízünk főszereplője. Mérje le tudását, mennyire ismeri ezt az egészséges ínyencséget!
2026. 08. 09. 7:08
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Melyik növénycsaládba tartozik rendszertanilag a görögdinnye?
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