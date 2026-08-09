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Amikor a mese választ ad a gyerekek nagy kérdéseire: Momó és Max

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Van egy időszak minden kisgyerek életében, amikor egyik kérdés követi a másikat. Sőt, a válasz csak újabb kérdéseket szül. Miért sötétedik este? Miért mozog a Hold? Miért sós a tenger? Miért jönnek a hullámok? Mindez annak a jele, hogy a gyerek elkezdte tudatosan felfedezni a világ működését. Erre a kíváncsiságra azonban meglepően kevés igazán jó könyv születik. Ezért telitalálat Pásztohy Panka Momó és Max sorozata.

Bogos Zsuzsanna
2026. 08. 09. 7:20
Forrás: (Forrás: Pexels.com)
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Miért szaladnak a hullámok a partra? Miért sós a tengervíz? Hol ér véget a tenger, mi az a látóhatár? Milyen mélyre lehet lemerülni? Hogyan lélegeznek a delfinek és a bálnák, ha a vízben élnek? Kik laknak a tenger mélyén és hogyan beszélgetnek egymással az állatok? Mire a történet végére érünk, nem csak a válaszokat ismerjük meg. A hullámok többé nem ellenséges várrombolók, hanem a természet működésének izgalmas részei.

A Pagony Kiadó gondozásában megjelent Momó és Max sorozat kiváló első ismeretterjesztő mesekönyvnek, bátran ajánlhatók 3–6 éveseknek. Legnagyobb erényük, hogy sosem akarják túlmagyarázni a világot. Éppen annyit mondanak el, amennyit ebben a korban a gyerekek befogadni képesek. És a válaszok mellett azt is megtanulják, hogy a világ működését megérteni legalább akkora kaland, mint bejárni.
 

 

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Hegyi Zoltán
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Bár Abdulnak vége, a kérdések maradnak. Mi lesz a többi, több tízezer Abdullal, akik Európában fenik a kést?

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