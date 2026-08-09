Amikor a mese választ ad a gyerekek nagy kérdéseire: Momó és Max

Miért szaladnak a hullámok a partra? Miért sós a tengervíz? Hol ér véget a tenger, mi az a látóhatár? Milyen mélyre lehet lemerülni? Hogyan lélegeznek a delfinek és a bálnák, ha a vízben élnek? Kik laknak a tenger mélyén és hogyan beszélgetnek egymással az állatok? Mire a történet végére érünk, nem csak a válaszokat ismerjük meg. A hullámok többé nem ellenséges várrombolók, hanem a természet működésének izgalmas részei.

A Pagony Kiadó gondozásában megjelent Momó és Max sorozat kiváló első ismeretterjesztő mesekönyvnek, bátran ajánlhatók 3–6 éveseknek. Legnagyobb erényük, hogy sosem akarják túlmagyarázni a világot. Éppen annyit mondanak el, amennyit ebben a korban a gyerekek befogadni képesek. És a válaszok mellett azt is megtanulják, hogy a világ működését megérteni legalább akkora kaland, mint bejárni.

