Tony Curtis 1987-ben létrehozta az apjáról elnevezett Emanuel Alapítványt, amely támogatta a Dohány utcai zsinagóga felújítását, az alapítvány által adományozott Emánuel-fa, Varga Imre szobrászművész alkotása az épület kertjében a holokauszt magyar zsidó mártírjaira emlékeztet. A színész nyolcvanhárom évesen elvállalta a Magyar Turizmus Zrt. Magyarországot népszerűsítő reklámfilmjeinek főszerepét, a kampány főleg az idősebb amerikaiakat célozta meg. Utoljára 2009 áprilisában járt Magyarországon, amikor a könyvfesztiválon bemutatta önéletrajzi könyvét és festményeit.
Októberben feltárul a zsidó kultúra sokszínűsége – jön a 24. Spinoza Zsidó Fesztivál
Tizenöt programmal és mintegy 70 közreműködővel várja a közönséget október 7. és 22. között a 24. Spinoza Zsidó Fesztivál a budapesti Spinoza Színházban. A kéthetes fesztivál műsorában színházi premierek, koncertek, filmvetítések, irodalmi és történelmi témájú beszélgetések, valamint előadások szerepelnek, amelyek a zsidó kultúra sokszínűségét mutatják be.
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A Spinoza fesztivál zenei kínálatához érkezve,
helyet kap továbbá A zsidó örökzöld zene legszebb 100 éve című koncert, fellép Klein Judit és a Haverim, valamint a Sabbathsong Klezmer Band.
A program része továbbá a Carl Lutz svájci diplomatáról szóló dokumentumfilm vetítése, Gábor György Talmudról és a Tóráról szóló előadása, valamint az Írd újra, Shakespeare! című monodráma.
A teátrum közlése szerint a fesztivál célja, hogy a színház, a zene, a film és az irodalom eszközeivel mutassa be a zsidó kultúra múltját és jelenét.
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