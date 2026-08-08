kultúraalbina – a nő a nobel - díj mögötttony curtis – hollywood hercegeprogramzsidó kultúraelőadásfesztivál

Októberben feltárul a zsidó kultúra sokszínűsége – jön a 24. Spinoza Zsidó Fesztivál

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Tizenöt programmal és mintegy 70 közreműködővel várja a közönséget október 7. és 22. között a 24. Spinoza Zsidó Fesztivál a budapesti Spinoza Színházban. A kéthetes fesztivál műsorában színházi premierek, koncertek, filmvetítések, irodalmi és történelmi témájú beszélgetések, valamint előadások szerepelnek, amelyek a zsidó kultúra sokszínűségét mutatják be.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 08. 08. 10:51
Tony Curtis magyar származású hollywoodi színész Fotó: Red Dot
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Tony Curtis 1987-ben létrehozta az apjáról elnevezett Emanuel Alapítványt, amely támogatta a Dohány utcai zsinagóga felújítását, az alapítvány által adományozott Emánuel-fa, Varga Imre szobrászművész alkotása az épület kertjében a holokauszt magyar zsidó mártírjaira emlékeztet. A színész nyolcvanhárom évesen elvállalta a Magyar Turizmus Zrt. Magyarországot népszerűsítő reklámfilmjeinek főszerepét, a kampány főleg az idősebb amerikaiakat célozta meg. Utoljára 2009 áprilisában járt Magyarországon, amikor a könyvfesztiválon bemutatta önéletrajzi könyvét és festményeit.

A Spinoza fesztivál zenei kínálatához érkezve, 

helyet kap továbbá A zsidó örökzöld zene legszebb 100 éve című koncert, fellép Klein Judit és a Haverim, valamint a Sabbathsong Klezmer Band. 

A program része továbbá a Carl Lutz svájci diplomatáról szóló dokumentumfilm vetítése, Gábor György Talmudról és a Tóráról szóló előadása, valamint az Írd újra, Shakespeare! című monodráma.

A teátrum közlése szerint a fesztivál célja, hogy a színház, a zene, a film és az irodalom eszközeivel mutassa be a zsidó kultúra múltját és jelenét.

 

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Gajdics Ottó
idezojelekminiszterelnök

Magamutogatás

Gajdics Ottó avatarja

Vagyunk itt pár millióan, akik szerint az, hogy a miniszterelnök összevissza rohangál, majd kisvideókat gyárt az ámokfutásáról, még nem válságkezelés.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu