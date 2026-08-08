Októberben feltárul a zsidó kultúra sokszínűsége – jön a 24. Spinoza Zsidó Fesztivál

Tony Curtis 1987-ben létrehozta az apjáról elnevezett Emanuel Alapítványt, amely támogatta a Dohány utcai zsinagóga felújítását, az alapítvány által adományozott Emánuel-fa, Varga Imre szobrászművész alkotása az épület kertjében a holokauszt magyar zsidó mártírjaira emlékeztet. A színész nyolcvanhárom évesen elvállalta a Magyar Turizmus Zrt. Magyarországot népszerűsítő reklámfilmjeinek főszerepét, a kampány főleg az idősebb amerikaiakat célozta meg. Utoljára 2009 áprilisában járt Magyarországon, amikor a könyvfesztiválon bemutatta önéletrajzi könyvét és festményeit.