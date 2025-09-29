Sikerrel, sztárok részvételével zárult a Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivál

A Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivál a Magyar Hollywood Tanács, Mátészalka városa és az Origo Filmstúdió szervezésében, a Nemzeti Filmintézet támogatásával valósult meg, és újabb színfoltot jelentett a magyar kulturális életben.



Komoly érdeklődés kísérte a Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivált. Forrás: Facebook

Mátészalka számára óriási büszkeség, hogy Tony Curtis emlékét egy ilyen rangos fesztivállal őrizhetjük. Ez az esemény kulturális ünnep, ugyanakkor lehetőség arra is, hogy városunk a nemzetközi filmvilág térképére kerüljön

– hangsúlyozta dr. Hanusi Péter, Mátészalka polgármestere.

A fesztiválon vetítések, szakmai beszélgetések, közönségtalálkozók és kulturális programok várták az érdeklődőket, miközben a vörös szőnyegen magyar és külföldi művészek vonultak fel. A rendezvény nemzetközi jelentőségét erősítette Nicholas Curtis, Tony Curtis unokájának, valamint Robert J. Palladino, az Egyesült Államok nagykövetségének ideiglenes ügyvivője és Ahmed Fahmy Shahin egyiptomi nagykövet részvétele.

Nagyapám lábnyomait keresve úgy érzem, hogy visszataláltam a gyökereimhez. Megható és felemelő élmény számomra, hogy Mátészalka ilyen szeretettel és tisztelettel őrzi az emlékét

– mondta Nicholas Curtis.

A fesztivál méltó tisztelgés volt Tony Curtis öröksége előtt, valamint olyan szakmai és közönségélmény, amely Mátészalkát a nemzetközi filmes térképre helyezte.

Tony Curtis életműve Hollywoodhoz és Magyarországhoz egyaránt kötődik. A fesztivál példát mutat abban, hogyan lehet a kulturális örökséget kortárs formában továbbadni

– emelte ki Bokor Balázs, a Magyar Hollywood Tanács elnöke, akinek személyes kapcsolatai révén sikerült széles körben megnyerni magyar és külföldi személyiségeket a fesztiválon való részvételre.

A szervezésben kulcsszerepet vállalt az Origo Filmstúdió is.

A filmfesztivál egyszerre szól a szakmának és a közönségnek, így hidat épít a magyar filmipar és a nemzetközi alkotók között. Büszkék vagyunk arra, hogy szervezőként és támogatóként hozzájárulhattunk a sikeréhez

– fogalmazott Horváthné dr. Fekszi Márta, az Origo Film Group Zrt. cégvezetője.

A zsűri munkáját Szász Attila, Balázs Béla-díjas televíziós- és filmrendező vezette.

A válogatás során különösen figyeltünk arra, hogy a fesztiválon bemutatott filmek egyszerre képviseljék a magas művészi színvonalat és a közönség számára is átélhető történeteket. Nagy öröm volt látni, hogy ennyi ország alkotói találkozhattak Mátészalkán

– mondta a zsűrielnök.