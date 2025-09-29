  • Magyar Nemzet
  • Kultúra
  • Sikerrel, sztárok részvételével zárult a Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivál
Tony Curtis Nemzetközi FilmfesztiválTony CurtisNemzeti Filmintézetfilmfesztivál

Sikerrel, sztárok részvételével zárult a Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivál

Méltóképpen emlékeztek meg a legendás hollywoodi színész születésének 100. évfordulója alkalmából. Ünnepi hangulat, sztárok jelenléte és rangos szakmai díjak átadása tette felejthetetlenné a Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivált, amelyet szeptember 24–27. között rendeztek.

Munkatársunktól
Forrás: Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivál2025. 09. 29. 12:35
Tony Curtis Forrás: Red Dot
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivál a Magyar Hollywood Tanács, Mátészalka városa és az Origo Filmstúdió szervezésében, a Nemzeti Filmintézet támogatásával valósult meg, és újabb színfoltot jelentett a magyar kulturális életben.
 

Tony Curtis
Komoly érdeklődés kísérte a Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivált. Forrás: Facebook

Mátészalka számára óriási büszkeség, hogy Tony Curtis emlékét egy ilyen rangos fesztivállal őrizhetjük. Ez az esemény kulturális ünnep, ugyanakkor lehetőség arra is, hogy városunk a nemzetközi filmvilág térképére kerüljön

– hangsúlyozta dr. Hanusi Péter, Mátészalka polgármestere.

A fesztiválon vetítések, szakmai beszélgetések, közönségtalálkozók és kulturális programok várták az érdeklődőket, miközben a vörös szőnyegen magyar és külföldi művészek vonultak fel. A rendezvény nemzetközi jelentőségét erősítette Nicholas Curtis, Tony Curtis unokájának, valamint Robert J. Palladino, az Egyesült Államok nagykövetségének ideiglenes ügyvivője és Ahmed Fahmy Shahin egyiptomi nagykövet részvétele.

Nagyapám lábnyomait keresve úgy érzem, hogy visszataláltam a gyökereimhez. Megható és felemelő élmény számomra, hogy Mátészalka ilyen szeretettel és tisztelettel őrzi az emlékét

– mondta Nicholas Curtis.

A fesztivál méltó tisztelgés volt Tony Curtis öröksége előtt, valamint olyan szakmai és közönségélmény, amely Mátészalkát a nemzetközi filmes térképre helyezte. 

Tony Curtis életműve Hollywoodhoz és Magyarországhoz egyaránt kötődik. A fesztivál példát mutat abban, hogyan lehet a kulturális örökséget kortárs formában továbbadni

– emelte ki Bokor Balázs, a Magyar Hollywood Tanács elnöke, akinek személyes kapcsolatai révén sikerült széles körben megnyerni magyar és külföldi személyiségeket a fesztiválon való részvételre.

A szervezésben kulcsszerepet vállalt az Origo Filmstúdió is.

A filmfesztivál egyszerre szól a szakmának és a közönségnek, így hidat épít a magyar filmipar és a nemzetközi alkotók között. Büszkék vagyunk arra, hogy szervezőként és támogatóként hozzájárulhattunk a sikeréhez

– fogalmazott Horváthné dr. Fekszi Márta, az Origo Film Group Zrt. cégvezetője.

A zsűri munkáját Szász Attila, Balázs Béla-díjas televíziós- és filmrendező vezette.

A válogatás során különösen figyeltünk arra, hogy a fesztiválon bemutatott filmek egyszerre képviseljék a magas művészi színvonalat és a közönség számára is átélhető történeteket. Nagy öröm volt látni, hogy ennyi ország alkotói találkozhattak Mátészalkán

– mondta a zsűrielnök.

A rangos zsűri több kategóriában hirdetett győztest: a legjobb nagyjátékfilm, rendezés és színésznő díját a belga Holy Rosita nyerte, Sós Bálint Dánieltól a Minden rendben különdíjban részesült, a legjobb dokumentumfilm A nemzet aranyai lett, a legjobb rövidfilm a görög A 10 Minute Swim, a legjobb rövid dokumentumfilm a román A vízen túl. A díjazottak teljes listája a rendezvény Facebook-oldalán olvasható.


 


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Vida Ákos
idezojelekdiktatúra

Itt a Német Demokratúrás Köztársaság

Vida Ákos avatarja

Németországban a politikusok folyamatosan és szemrebbenés nélkül hazudnak a választóiknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.