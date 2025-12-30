John F. Kennedymeghalunoka

35 éves korában meghalt John F. Kennedy unokája

Elhunyt Tatiana Schlossberg, John F. Kennedy volt amerikai elnök unokája. A klímaújságíróként dolgozó fiatal nő agresszív rákbetegséggel küzdött, állapotáról és betegségéről az elmúlt hónapokban nyíltan írt.

Magyar Nemzet
2025. 12. 30. 21:46
Tatiana Schlossberg Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Harmincöt éves korában elhunyt Tatiana Schlossberg, John F. Kennedy egykori amerikai elnök unokája. Halálhírét családja a John F. Kennedy Könyvtári Alapítvány közösségi oldalán tette közzé. Bejegyzésükben úgy fogalmaztak: „Gyönyörű Tatjánánk ma reggel elhunyt. Emlékét örökké szívünkben őrizzük” – írja a BBC.

Tatiana Schlossberg, John F. Kennedy volt amerikai elnök unokája
Tatiana Schlossberg, John F. Kennedy volt amerikai elnök unokája (Fotó: AFP)

Schlossberg novemberben hozta nyilvánosságra, hogy agresszív rákbetegséggel diagnosztizálták, és egy esszében arról is írt, hogy az orvosok kevesebb mint egy évet adtak neki. A klímaújságíró Edwin Schlossberg designer és Caroline Kennedy diplomata lánya volt.

A The New Yorker című lapban a közelmúltban megjelent írásában arról számolt be, hogy 2024 májusában, második gyermeke születése után diagnosztizálták nála az akut mieloid leukémiát. Leírta a kezeléseket, köztük a kemoterápiát és a csontvelő-átültetést, ugyanakkor azt is megosztotta, hogy az orvosi prognózis nem volt biztató.

Esszéjében őszintén írt félelmeiről és családja iránt érzett aggodalmáról is. Felidézte, hogy a Kennedy család történetét korábban is súlyos tragédiák árnyékolták be: nagyapját 1963-ban meggyilkolták, nagybátyja, John F. Kennedy Jr. pedig 1999-ben halt meg.

Egész életemben igyekeztem jó lenni – jó tanuló, jó testvér és jó lány –, megvédeni az anyámat, és soha nem megbántani őt

 – írta. Hozzátette: fájdalmas számára a gondolat, hogy újabb veszteséget élnek át szerettei, miközben tehetetlennek érzi magát betegsége miatt.

Borítókép: Tatiana Schlossberg (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfelfedezés

„Ami volt, ugyanaz lesz majd…” (A közeledő új év elé)

Bayer Zsolt avatarja

A manhattani és londoni Cityben gurgulázva röhögnek és térdüket csapkodják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu