35 éves korában meghalt John F. Kennedy unokája

Harmincöt éves korában elhunyt Tatiana Schlossberg, John F. Kennedy egykori amerikai elnök unokája. Halálhírét családja a John F. Kennedy Könyvtári Alapítvány közösségi oldalán tette közzé. Bejegyzésükben úgy fogalmaztak: „Gyönyörű Tatjánánk ma reggel elhunyt. Emlékét örökké szívünkben őrizzük” – írja a BBC.

Tatiana Schlossberg, John F. Kennedy volt amerikai elnök unokája (Fotó: AFP)

Schlossberg novemberben hozta nyilvánosságra, hogy agresszív rákbetegséggel diagnosztizálták, és egy esszében arról is írt, hogy az orvosok kevesebb mint egy évet adtak neki. A klímaújságíró Edwin Schlossberg designer és Caroline Kennedy diplomata lánya volt.

A The New Yorker című lapban a közelmúltban megjelent írásában arról számolt be, hogy 2024 májusában, második gyermeke születése után diagnosztizálták nála az akut mieloid leukémiát. Leírta a kezeléseket, köztük a kemoterápiát és a csontvelő-átültetést, ugyanakkor azt is megosztotta, hogy az orvosi prognózis nem volt biztató.