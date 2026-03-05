Rendkívüli

Gulyás Gergely: Ukrajna nem zárhatja el uniós tagállamok energiaforrásait + videó

gazdaságOeconomus Gazdaságkutató AlapítványBezzeg Románia

Ismét kiderült, hogy hamis a „bezzeg Románia” narratívája

Magyarország a rendkívüli kockázatokkal terhelt világgazdasági környezetben javítani tudott globális pozícióján, ami a magyar gazdaság rugalmasságát és alkalmazkodóképességét bizonyítja. Hazánk megelőzi többek között Romániát, Lengyelországot, Görögországot, Lettországot és Szlovákiát.

Magyar Nemzet
2026. 03. 05. 9:49
Magyarország javított a globális pozícióján Forrás: Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.
Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány 2026 tavaszán frissítette saját gazdasági és fejlettségi mutatóját, az Oeco-indexet, a Világbank legújabb, 2024-es és 2025-ös adatsora alapján. A legfrissebb rangsor szerint Magyarország továbbra is a fejlett országok közé tartozik: globálisan a 31., míg az Európai Unió tagállamai között a 19. helyet foglalja el.

Ezzel hazánk megelőzi többek között Romániát, Lengyelországot, Görögországot, Lettországot és Szlovákiát. A 2023-as adatok alapján számított tavalyi rangsorban Magyarország a világon a 35., az unión belül a 18. helyen állt.

 

Hazánk javított a globális pozícióján, a „bezzeg Románia” narratívája hamis

Magyarország a rendkívüli kockázatokkal terhelt világgazdasági környezetben javítani tudott globális pozícióján, ami a magyar gazdaság rugalmasságát és alkalmazkodóképességét bizonyítja. A kormányzat által meghirdetett konnektivitás eredményei már láthatók, ugyanis a magyar gazdaság szerkezete több külső finanszírozói és befektetői pilléren nyugszik. Az Oeco-index mögöttes mutatóinak alakulásában egyre inkább megfigyelhetők a geopolitikai feszültségek és a háborús konfliktusok hatásai, a fejlett világot jellemző vontatott gazdasági növekedés, de egyben egy általános inflációs konszolidáció is.

– Az Oeco-indexet azért hívtuk életre, hogy objektív adatokkal romboljuk le az országokat progresszív percepciók alapján rangsoroló mítoszokat. Ilyen elterjedt mítosz, valójában nyomásgyakorlási eszköz volt 2024-ben, hogy számos mutató szerint Románia megelőzte Magyarországot. Már az első Oeco-indexből is egyértelműen kiderült: a „bezzeg Románia” narratívája hamis – mondta el a 2026-os Oeco-index bemutatójának megnyitóján Törcsi Péter. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elnöke hozzátette: napjainkban újabb mítosz épül, miszerint Magyarország az Európai Unió legszegényebb országa. 

–  Ezt adatok is egyértelműen bizonyítják: ez ugyanolyan hazug, csúsztató narratíva. A legfrissebb mutatók szerint Magyarország uniós szinten egyetlen pozíciót rontott, de Olaszország előzött meg minket, globálisan pedig három helyet javítottunk. Egy ilyen nehéz, háborúkkal, válságokkal terhelt időszakban is őriztük pozíciónkat – magyarázta.

Az Oeco-index egyébként egy olyan komplex mutató, amely igyekszik a legfontosabb, rendszeresen publikált gazdasági és társadalmi fejlettséget bemutató jelzőszámokat egyetlen indexbe sűríteni. Ennek segítségével lehetővé válik az országok közötti összehasonlítás, és a mutató időbeli alakulásának vizsgálata is. A végső indexnél

  • ötvenszázalékos súlyt kaptak a gazdasági mutatók, 
  • negyvenszázalékosat a társadalmi mérőszámok, 
  • míg a leginkább percepción alapuló politikai mutatók tízszázalékosat.
bezzeg románia
Magyarország javított globális pozícióján, „bezzeg Románia narratívája” hamis

 

Palóc André szintén azt hangsúlyozta, hogy a magyar gazdaság a nehéz nemzetközi környezet ellenére tudott növekedni. A Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője szerint a valódi kérdés, hogy tudtak-e a bérek nagyobb ütemben növekedni, mint amennyire azt a GDP-bővüléstől várnánk? – A válasz egyértelműen: igen. És ami a legfőbb, 2021-hez képest a legalacsonyabb jövedelmű tíz százalék keresete nőtt a legnagyobb mértékben, 25 százalék felett, reálértéken – vázolta az elmúlt ciklus eredményét. Hozzátette, hogy a munkahelyek megőrzése sem magától értetődő. – A foglalkoztatási rátánk négy százalékponttal áll az uniós átlag fölött. Az Európai Unióban van olyan ország, ahol minden kilencedik, a fiatalok között minden negyediknek nincs munkahelye – adott európai összehasonlítást.

Arra az újságírói kérdésre, hogy az iráni háború milyen hatással lesz a magyar energiaellátásra, illetve az inflációra, Törcsi Péter rámutatott: 

minden attól függ, meddig húzódik el a konfliktus. Az Oeconomus elnöke figyelmeztetett, ebben a helyzetben még fontosabb a Barátság kőolajvezeték ügye, amire már három egyértelmű bizonyíték van, hogy politikai okokból állították le.

 

