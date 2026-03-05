Ismét kiderült, hogy hamis a „bezzeg Románia” narratívája

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány 2026 tavaszán frissítette saját gazdasági és fejlettségi mutatóját, az Oeco-indexet, a Világbank legújabb, 2024-es és 2025-ös adatsora alapján. A legfrissebb rangsor szerint Magyarország továbbra is a fejlett országok közé tartozik: globálisan a 31., míg az Európai Unió tagállamai között a 19. helyet foglalja el.

Ezzel hazánk megelőzi többek között Romániát, Lengyelországot, Görögországot, Lettországot és Szlovákiát. A 2023-as adatok alapján számított tavalyi rangsorban Magyarország a világon a 35., az unión belül a 18. helyen állt.

Hazánk javított a globális pozícióján, a „bezzeg Románia” narratívája hamis

Magyarország a rendkívüli kockázatokkal terhelt világgazdasági környezetben javítani tudott globális pozícióján, ami a magyar gazdaság rugalmasságát és alkalmazkodóképességét bizonyítja. A kormányzat által meghirdetett konnektivitás eredményei már láthatók, ugyanis a magyar gazdaság szerkezete több külső finanszírozói és befektetői pilléren nyugszik. Az Oeco-index mögöttes mutatóinak alakulásában egyre inkább megfigyelhetők a geopolitikai feszültségek és a háborús konfliktusok hatásai, a fejlett világot jellemző vontatott gazdasági növekedés, de egyben egy általános inflációs konszolidáció is.

– Az Oeco-indexet azért hívtuk életre, hogy objektív adatokkal romboljuk le az országokat progresszív percepciók alapján rangsoroló mítoszokat. Ilyen elterjedt mítosz, valójában nyomásgyakorlási eszköz volt 2024-ben, hogy számos mutató szerint Románia megelőzte Magyarországot. Már az első Oeco-indexből is egyértelműen kiderült: a „bezzeg Románia” narratívája hamis – mondta el a 2026-os Oeco-index bemutatójának megnyitóján Törcsi Péter. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elnöke hozzátette: napjainkban újabb mítosz épül, miszerint Magyarország az Európai Unió legszegényebb országa.

– Ezt adatok is egyértelműen bizonyítják: ez ugyanolyan hazug, csúsztató narratíva. A legfrissebb mutatók szerint Magyarország uniós szinten egyetlen pozíciót rontott, de Olaszország előzött meg minket, globálisan pedig három helyet javítottunk. Egy ilyen nehéz, háborúkkal, válságokkal terhelt időszakban is őriztük pozíciónkat – magyarázta.

Az Oeco-index egyébként egy olyan komplex mutató, amely igyekszik a legfontosabb, rendszeresen publikált gazdasági és társadalmi fejlettséget bemutató jelzőszámokat egyetlen indexbe sűríteni. Ennek segítségével lehetővé válik az országok közötti összehasonlítás, és a mutató időbeli alakulásának vizsgálata is. A végső indexnél