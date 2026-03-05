Vonatra kerültek az első BMW-k Debrecenben – friss képekkel

Komoly jelentőségű együttműködés veszi kezdetét a magyar járműiparban. Elindult az első, készautókat szállító vasúti szerelvény a BMW debreceni gyárából, amelynek lebonyolítását a Waberer’s vasútlogisztikai leányvállalata, a PSP Rail végzi. A projekt a közúti szállítással szemben vasúti megoldásra épít, amely érdemben mérsékli az ökológiai lábnyomot. A több tízmillió eurós árbevételt generáló, 2031-ig szóló szerződés keretében a cégcsoport rendszeres készautó-szállítást biztosít vasúton európai kikötők felé, ahonnan az autók a világ számos piacára folytatják útjukat – többek között az Egyesült Államokba és Kínába – közölte csütörtökön a Waberer’s.

Vasúton szállítják Debrecenből az újonnan elkészült BMW-ket. Fotó: Waberer's

A márciusban induló operáció első ütemében a Waberer’s vasútlogisztikai leányvállalata, a PSP Rail nagy volumenű készautó-szállítást végez vasúton a BMW-csoport számára. A projekt lépcsőzetes felfutással számol: 2027-től kezdődően a vasúti kiszolgálás tovább bővül, miközben a kiszolgált relációk több európai stratégiai tengeri terminált is lefednek. – Büszkék vagyunk rá, hogy a világ egyik vezető autógyártója, a BMW-csoport minket választott stratégiai partneréül ebben a kiemelkedő jelentőségű logisztikai projektben. Ez a megbízás nemcsak a Waberer’s-csoport vasútlogisztikai kompetenciájának elismerése, hanem a magyar logisztikai szektor nemzetközi sikere is. A projekt tökéletesen illeszkedik hosszú távú stratégiánkba, melynek központi eleme a környezetbarát, intermodális megoldások térnyerése. Azzal, hogy a közúti szállítás helyett a vasutat részesítjük előnyben, jelentősen csökkentjük a szállítás ökológiai lábnyomát, támogatva ezzel partnereink és saját fenntarthatósági céljainkat is – mondta Barna Zsolt, a Waberer’s Csoport elnök-vezérigazgatója.

Nagy az érdeklődés a Debrecenben készülő BMW-re

Ahogy a Világgazdaság nemrégiben megírta, a tavaly októbertől Debrecenben sorozatgyártásban készülő Neue Klasse iX3 iránt a várnál nagyobb kereslet mutatkozik: februárra a teljes tervezett 2026-os kapacitást lekötötték, így a második műszak beindítása is korábbra várható.