Vonatra kerültek az első BMW-k Debrecenben – friss képekkel

Komoly jelentőségű együttműködés veszi kezdetét a magyar járműiparban. Elindult az első, készautókat szállító vasúti szerelvény a BMW debreceni gyárából, amelynek lebonyolítását a Waberer’s vasútlogisztikai leányvállalata, a PSP Rail végzi. A debreceni gyárból induló vasúti szerelvények európai kikötőkön át a világ számos piacára jutnak el.

2026. 03. 05. 11:10
Fotó: Vasúton indulnak el a Debrecenben gyártott BMW-k Forrás: Waberer's
Komoly jelentőségű együttműködés veszi kezdetét a magyar járműiparban. Elindult az első, készautókat szállító vasúti szerelvény a BMW debreceni gyárából, amelynek lebonyolítását a Waberer’s vasútlogisztikai leányvállalata, a PSP Rail végzi. A projekt a közúti szállítással szemben vasúti megoldásra épít, amely érdemben mérsékli az ökológiai lábnyomot. A több tízmillió eurós árbevételt generáló, 2031-ig szóló szerződés keretében a cégcsoport rendszeres készautó-szállítást biztosít vasúton európai kikötők felé, ahonnan az autók a világ számos piacára folytatják útjukat – többek között az Egyesült Államokba és Kínába – közölte csütörtökön a Waberer’s.

Vasúton szállítják Debrecenből az újonnan elkészült BMW-ket. Fotó: Waberer's

A márciusban induló operáció első ütemében a Waberer’s vasútlogisztikai leányvállalata, a PSP Rail nagy volumenű készautó-szállítást végez vasúton a BMW-csoport számára. A projekt lépcsőzetes felfutással számol: 2027-től kezdődően a vasúti kiszolgálás tovább bővül, miközben a kiszolgált relációk több európai stratégiai tengeri terminált is lefednek. – Büszkék vagyunk rá, hogy a világ egyik vezető autógyártója, a BMW-csoport minket választott stratégiai partneréül ebben a kiemelkedő jelentőségű logisztikai projektben. Ez a megbízás nemcsak a Waberer’s-csoport vasútlogisztikai kompetenciájának elismerése, hanem a magyar logisztikai szektor nemzetközi sikere is. A projekt tökéletesen illeszkedik hosszú távú stratégiánkba, melynek központi eleme a környezetbarát, intermodális megoldások térnyerése. Azzal, hogy a közúti szállítás helyett a vasutat részesítjük előnyben, jelentősen csökkentjük a szállítás ökológiai lábnyomát, támogatva ezzel partnereink és saját fenntarthatósági céljainkat is – mondta Barna Zsolt, a Waberer’s Csoport elnök-vezérigazgatója.

Nagy az érdeklődés a Debrecenben készülő BMW-re

Ahogy a Világgazdaság nemrégiben megírta, a tavaly októbertől Debrecenben sorozatgyártásban készülő Neue Klasse iX3 iránt a várnál nagyobb kereslet mutatkozik: februárra a teljes tervezett 2026-os kapacitást lekötötték, így a második műszak beindítása is korábbra várható.

A közleményen azt írják: a  komplex logisztikai feladatot a Waberer’s-csoport a legmodernebb technológiai háttérrel valósítja meg. A szállítmányozás operatív lebonyolításáért a cégcsoport vasútlogisztikai leányvállalata, a PSP Rail felel és a csoport a projekt érdekében jelentős kapacitásbővítést hajtott végre.

  • Speciális eszközpark: 110 darab új fejlesztésű és gyártású, kifejezetten autószállításra optimalizált vasúti kocsi állt szolgálatba, amelyek a legmodernebb biztonsági és rögzítési technológiával rendelkeznek.
  • Környezetbarát vontatás: a szállítást a legmodernebb Siemens Vectron típusú villamos mozdonyok segítik, garantálva a hatékonyságot és az alacsony károsanyag-kibocsátást a teljes európai útvonalon.


Kiemelték: a projekt kiemelt jelentőséggel bír a fenntarthatóság szempontjából, és teljes mértékben összhangban áll az Európai Unió zöldmegállapodásának (Green Deal) irányelveivel, amelyek a szállítási volumenek közútról vasútra történő átterelését szorgalmazzák. 

A debreceni BMW-gyár termelésének vasúti kiszolgálása évente több ezer kamiont vált ki a közutakról.

Drasztikusan csökkentve ezzel a szén-dioxid-kibocsátást, a környezeti és a közúti infrastruktúra-terhelést. A villamos vontatás dominanciája az európai viszonylaton tovább erősíti a projekt ESG profilját, demonstrálva a részt vevő felek elkötelezettségét a klímasemleges logisztika iránt.

Stratégiai mérföldkő

A 2024-ben elnyert tender közel másfél éves előkészítő munka eredménye, amelyet intenzív tervezési, beszerzési és infrastrukturális fejlesztési fázis előzött meg. A szerződés komplexitása és stratégiai jelentősége a vasútlogisztikai üzletág jelentős kapacitásbővítését és szervezeti megerősítését tette szükségessé. Az új megbízás elnyerése megerősíti a Waberer’s pozícióját Közép-Európa vezető logisztikai szolgáltatói között és egyben igazolja a vasútlogisztikai szegmensbe történő befektetések stratégiai helyességét. Ez a projekt kézzelfogható bizonyítéka annak, hogy a Waberer’s-csoport vasúti kapacitásainak tudatos fejlesztése és az intermodális megoldásokba vetett hit megalapozott volt és további alapot teremt a vasúti logisztika különböző iparági szegmensekben való terjeszkedéshez – az autóipartól az építőiparig – írja közleményében a vállalat. 

