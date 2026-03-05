barátságjanafhortay olivérmol

A hazai üzemanyagárakat nehéz előre jelezni

Üzemanyagkrízist idézett elő a hétvége óta tartó iráni háború. A hazai ellátás legalább ennyire függ a Barátság vezeték körüli politikai viták elhúzódásától és bár a Mol gondoskodott arról, hogy az Adria-vezetéken érkezzen utánpótlás és a stratégiai készlet harmadát is felszabadították, a keverési arányokat tartani kell, a Janaf pedig nem enged át orosz eredetű olajat. Szakértők segítségével tekintettük át, hogy az kőolaj árának növekedése hogyan befolyásolja az üzemanyagárakat.

M. Orbán András
2026. 03. 05. 11:03
Elszabaduló üzemanyagárakkal fenyeget a Barátság vezeték elzárása és a közel-keleti konfliktus egyaránt Fotó: Székelyhidi Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A hétvége óta tartó iráni háború miatt egyre súlyosabb az üzemanyagkrízis, a közel-keleti konfliktus egyre idegesebbé teszi az olajpiacokat, ami mind több országban drámai üzemanyagár-emelkedést vált ki. A hazai üzemanyagárakat nehéz előre jelezni, mivel azokat több tényező, illetve azok fennállásának időtartama befolyásolja – mondta el lapunk megkeresésére Hortay Olivér, a Századvég Energia- és Klímapolitika Üzletágának igazgatója.

üzemanyagár, 20221206 BudapestÜzemanyaghiány a benzinkutakon. fotó: Teknős Miklós (TEK)Magyar Nemzet
A közel-keleti konfliktus egyre idegesebbé teszi az olajpiacokat, ami mind több országban drámai üzemanyagár-emelkedést vált ki
(Fotó: Teknős Miklós)

Az orosz kőolaj kiesése ezer forint feletti üzemanyagárat hozhat

Kifejtette, a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatos politikai nyomásgyakorlás azért káros, mert ez a vezeték biztosítja Magyarország és Szlovákia kőolajellátásának kétharmadát, így e két tagállamnak különös gondot okoz a leállás.

Hortay Olivért emlékeztetett, a Mol előrelátó volt abban a tekintetben, hogy többletmennyiséget rendelt az Adria-vezetéken keresztül, ez a szállítmány március közepére érkezhet Magyarországra és Szlovákiába. Ezen felül a hazai stratégiai készlet (ami kicsivel több mint három hónapra elegendő mennyiséget jelent üzemanyagtípusonként) nagyjából harmadát felszabadították.

A szakértő jelezte, mindenképp problémát jelent az orosz olaj kiesése, mivel a Mol és a Slovnaft finomítóinak bekeverési arányát tartani kell, ez az arány pedig kétharmad részben orosz olajat kell tartalmazzon. 

Mivel a Janaf az Adria-vezetéken kötelezettsége ellenére nem hajlandó az orosz eredetű olajat továbbítani, a Mol feljelentette a horvát partnert. Ezen felül tartós probléma az is, hogy az Adria-vezeték kapacitása nem elegendő arra, hogy Magyarország és Szlovákia kőolajigényét egyaránt és teljes mértékben fedezze, a Barátság kőolajvezeték megléte, működőképessége tehát elengedhetetlen.

Hortay Olivér az árak kapcsán emlékeztetett a Századvég felmérésére is, miszerint ha az orosz kőolaj tartósan kiesik a kínálatból, a piaci kereslet-kínálati viszonyok alapján a benzin 1026, a gázolaj pedig 1051 forintra drágulna, ám a kormányzati beavatkozásnak köszönhetően erre (még) nem került sor.

Az Urals és a Brent típusú kőolajok közötti árkülönbözet máris nőtt

A másik veszélyhelyzet (és jelenleg e két tényező egyszerre áll fent) az, hogy Irán lezárta a kőolajszállítmányok szempontjából kulcsfontosságú Hornuzi-szorost és támadja az energetikai infrastruktúrát. A világpiaci árak máris emelkednek, összességében jelentős drágulás várható, ami már rövidebb távon is befolyásolja az árakat. Hortay Olivér rámutatott, az Urals és a Brent típusú kőolajok közötti árkülönbözet máris nőtt, jelenleg húsz dollárral alacsonyabb az orosz olaj hordónkénti ára.

Egy ilyen helyzetben mutatkozik meg még inkább a csővezetékes szállítás jelentősége, ám ahogyan Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az MCC szolnoki képzési központjának diákjai előtt fogalmazott, Ukrajna pont a választást akarja befolyásolni a tranzit leállításával és az sem véletlen, hogy nem enged vizsgálóbizottságot a vezeték közelébe.

Az olaj drágulása a benzinkutaknál meglehetősen gyorsan megjelenik

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza lapunknak az árképzés kapcsán elmondta, az olaj forintban kifejezett drágulása nem egy az egyben jelenik meg az üzemanyag árában, hiszen azt számtalan tényező befolyásolja: van költsége 

  • a finomításnak, 
  • a szállításnak, 
  • a kutak üzemeltetésének 
  • és van egy jelentősebb, közel 50 százalékos adóterhelés, 

ami egyébként nem magyar sajátosság. Az adó egy része független az olajártól, a jövedéki adót a vásárolt üzemanyag literje után fizetjük. Az áfa esetében viszont a magasabb nettó ár magasabb áfaterhet is jelent. Összességében nagyon leegyszerűsítve, hogy a bruttó ár fele adó és a maradék ár nagyjából fele függ az olajártól, azaz a teljes árnak körülbelül a negyede. Ebből tehát egy 25 százalékos forintban kifejezett drágulásnál nagyjából 8 százalékos üzemanyag-drágulás következik – ismertette a mechanizmust. 

Az olaj drágulása a benzinkutaknál meglehetősen gyorsan megjelenik, míg a többi terméknél ez a hatás lassabb, fokozatosabban gyűrűzik be. Az üzemanyagok súlya a fogyasztási kosárban jelenleg 5,79 százalék, azaz közvetlenül ennyivel befolyásolja a drágulás az inflációt – 10 százalékos áremelkedés 0,58 százalékponttal viszi azt felfelé, míg egy 8 százalékos fél százalékponttal. A közvetett hatásokkal ennél nehezebb számolni, hiszen a szállítási költségek növekedése a termékek széles körére hat, de nagyságrendileg összevethető a közvetlen hatással, talán valamivel kisebb nála.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bailey Schwab
idezojelekegyesült államok

A Trump-doktrína és az iráni háború

Bailey Schwab avatarja

Az amerikai katonai erő alkalmazása a perzsa állam ellen missziókiterjesztéshez vezethet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.