A hétvége óta tartó iráni háború miatt egyre súlyosabb az üzemanyagkrízis, a közel-keleti konfliktus egyre idegesebbé teszi az olajpiacokat, ami mind több országban drámai üzemanyagár-emelkedést vált ki. A hazai üzemanyagárakat nehéz előre jelezni, mivel azokat több tényező, illetve azok fennállásának időtartama befolyásolja – mondta el lapunk megkeresésére Hortay Olivér, a Századvég Energia- és Klímapolitika Üzletágának igazgatója.

A közel-keleti konfliktus egyre idegesebbé teszi az olajpiacokat, ami mind több országban drámai üzemanyagár-emelkedést vált ki

(Fotó: Teknős Miklós)

Az orosz kőolaj kiesése ezer forint feletti üzemanyagárat hozhat

Kifejtette, a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatos politikai nyomásgyakorlás azért káros, mert ez a vezeték biztosítja Magyarország és Szlovákia kőolajellátásának kétharmadát, így e két tagállamnak különös gondot okoz a leállás.

Hortay Olivért emlékeztetett, a Mol előrelátó volt abban a tekintetben, hogy többletmennyiséget rendelt az Adria-vezetéken keresztül, ez a szállítmány március közepére érkezhet Magyarországra és Szlovákiába. Ezen felül a hazai stratégiai készlet (ami kicsivel több mint három hónapra elegendő mennyiséget jelent üzemanyagtípusonként) nagyjából harmadát felszabadították.

A szakértő jelezte, mindenképp problémát jelent az orosz olaj kiesése, mivel a Mol és a Slovnaft finomítóinak bekeverési arányát tartani kell, ez az arány pedig kétharmad részben orosz olajat kell tartalmazzon.

Mivel a Janaf az Adria-vezetéken kötelezettsége ellenére nem hajlandó az orosz eredetű olajat továbbítani, a Mol feljelentette a horvát partnert. Ezen felül tartós probléma az is, hogy az Adria-vezeték kapacitása nem elegendő arra, hogy Magyarország és Szlovákia kőolajigényét egyaránt és teljes mértékben fedezze, a Barátság kőolajvezeték megléte, működőképessége tehát elengedhetetlen.

Hortay Olivér az árak kapcsán emlékeztetett a Századvég felmérésére is, miszerint ha az orosz kőolaj tartósan kiesik a kínálatból, a piaci kereslet-kínálati viszonyok alapján a benzin 1026, a gázolaj pedig 1051 forintra drágulna, ám a kormányzati beavatkozásnak köszönhetően erre (még) nem került sor.

Az Urals és a Brent típusú kőolajok közötti árkülönbözet máris nőtt

A másik veszélyhelyzet (és jelenleg e két tényező egyszerre áll fent) az, hogy Irán lezárta a kőolajszállítmányok szempontjából kulcsfontosságú Hornuzi-szorost és támadja az energetikai infrastruktúrát. A világpiaci árak máris emelkednek, összességében jelentős drágulás várható, ami már rövidebb távon is befolyásolja az árakat. Hortay Olivér rámutatott, az Urals és a Brent típusú kőolajok közötti árkülönbözet máris nőtt, jelenleg húsz dollárral alacsonyabb az orosz olaj hordónkénti ára.