Paul Scholes erős szavakkal bírálta a Manchester Unitedet, majd törölte becsmérlő bejegyzését

Komoly visszhangot váltott ki az angol futballban Paul Scholes Instagram-sztorija, amelyben a Manchester United legendája nyíltan bírálta egykori csapattársát, Michael Carricket.

Paul Scholes Insta-bejegyzése, amit később törölt. Sértegette a Manchester United és Michael Carrick teljesítményét. Fotó: Instagram

Paul Scholes törölte a posztját, de megmaradt a nyoma

Scholes a Newcastle elleni 2-1-es vereség után írt bejegyzést, amelyben azt állította: Carrick irányítása alatt a Manchester United az utóbbi négy mérkőzésen „szörnyen játszott”, sőt a csapat teljesítményét trágár szóval minősítette. A posztban egy csókos emodzsi is szerepelt, majd a Newcastle középpályásának, Sandro Tonalinak a nevét is kiemelte egy szív emodzsi kíséretében.

A bejegyzést később törölte, de a képernyőfotók gyorsan elterjedtek a közösségi médiában.

Vereség Newcastle-ben

A Manchester United szerda este 2-1-re kapott ki a Newcastle United otthonában, a St James’ Parkban. A győztes gólt a 90. percben William Osula szerezte, így Carrick csapata megszakította nyolc mérkőzéses veretlenségi sorozatát.

A vereség ellenére az MU továbbra is a harmadik helyen áll a Premier League tabelláján, de a Chelsea és a Liverpool is közel került hozzájuk a tabellán.

Miért vitázik egymással a Manchester United két korábbi kiválósága?

Az ügy azért is különösen pikáns, mert Scholes és Carrick hosszú éveken át játszott együtt a Manchester Unitedben, és több bajnoki címet is nyertek közösen.

A klublegendák kapcsolata azonban az utóbbi időben nem volt teljesen felhőtlen. Scholes korábban egy podcastben arról beszélt, hogy szerinte a Manchester Unitednek inkább egy tapasztaltabb edzőt kellene kineveznie, és példaként Carlo Ancelotti nevét említette.

A korábbi középpályás szerint kérdéses, hogy Carrick rendelkezik-e elegendő tapasztalattal ahhoz, hogy hosszú távon trófeákhoz vezesse a klubot.

Carrick nem foglalkozik a kritikákkal

Michael Carrick már korábban jelezte, hogy nem tulajdonít különösebb jelentőséget a klub egykori játékosainak kritikáinak.

Az edző úgy fogalmazott: a vélemények természetesek a futball világában, de ő elsősorban a csapattal és a fejlődéssel foglalkozik. Hangsúlyozta, hogy a játékosokkal és a stábbal együtt azon dolgoznak, hogy sikeresek legyenek, és nem akar túl sok energiát fordítani a külső véleményekre.