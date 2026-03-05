manchester unitedmichael carrickpaul scholes

Paul Scholes erős szavakkal bírálta a Manchester Unitedet, majd törölte becsmérlő bejegyzését

Paul Scholes kemény hangvételű bejegyzésben kritizálta a Manchester United játékát és Michael Carrick munkáját, miután a csapat vereséget szenvedett a Newcastle otthonában. Az MU legendája „sz…rnak” nevezte a csapat teljesítményét, majd rövid időn belül törölte a posztot – ám annak nyoma természetesen megmaradt.

Magyar Nemzet
2026. 03. 05. 12:02
Michael Carrick és Paul Scholes - amikor még közösen harcoltak a Manchester United sikereiért Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Komoly visszhangot váltott ki az angol futballban Paul Scholes Instagram-sztorija, amelyben a Manchester United legendája nyíltan bírálta egykori csapattársát, Michael Carricket.

Paul Scholes Insta-bejegyzése. Sértegette a Manchester United és Michael Carrick teljesítményét
Paul Scholes Insta-bejegyzése, amit később törölt. Sértegette a Manchester United és Michael Carrick teljesítményét. Fotó:  Instagram

Paul Scholes törölte a posztját, de megmaradt a nyoma

Scholes a Newcastle elleni 2-1-es vereség után írt bejegyzést, amelyben azt állította: Carrick irányítása alatt a Manchester United az utóbbi négy mérkőzésen „szörnyen játszott”, sőt a csapat teljesítményét trágár szóval minősítette. A posztban egy csókos emodzsi is szerepelt, majd a Newcastle középpályásának, Sandro Tonalinak a nevét is kiemelte egy szív emodzsi kíséretében.

A bejegyzést később törölte, de a képernyőfotók gyorsan elterjedtek a közösségi médiában.

Vereség Newcastle-ben

A Manchester United szerda este 2-1-re kapott ki a Newcastle United otthonában, a St James’ Parkban. A győztes gólt a 90. percben William Osula szerezte, így Carrick csapata megszakította nyolc mérkőzéses veretlenségi sorozatát.

A vereség ellenére az MU továbbra is a harmadik helyen áll a Premier League tabelláján, de a Chelsea és a Liverpool is közel került hozzájuk a tabellán.

Miért vitázik egymással a Manchester United két korábbi kiválósága?

Az ügy azért is különösen pikáns, mert Scholes és Carrick hosszú éveken át játszott együtt a Manchester Unitedben, és több bajnoki címet is nyertek közösen.

A klublegendák kapcsolata azonban az utóbbi időben nem volt teljesen felhőtlen. Scholes korábban egy podcastben arról beszélt, hogy szerinte a Manchester Unitednek inkább egy tapasztaltabb edzőt kellene kineveznie, és példaként Carlo Ancelotti nevét említette.

A korábbi középpályás szerint kérdéses, hogy Carrick rendelkezik-e elegendő tapasztalattal ahhoz, hogy hosszú távon trófeákhoz vezesse a klubot.

Carrick nem foglalkozik a kritikákkal

Michael Carrick már korábban jelezte, hogy nem tulajdonít különösebb jelentőséget a klub egykori játékosainak kritikáinak.

Az edző úgy fogalmazott: a vélemények természetesek a futball világában, de ő elsősorban a csapattal és a fejlődéssel foglalkozik. Hangsúlyozta, hogy a játékosokkal és a stábbal együtt azon dolgoznak, hogy sikeresek legyenek, és nem akar túl sok energiát fordítani a külső véleményekre.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bailey Schwab
idezojelekegyesült államok

A Trump-doktrína és az iráni háború

Bailey Schwab avatarja

Az amerikai katonai erő alkalmazása a perzsa állam ellen missziókiterjesztéshez vezethet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.