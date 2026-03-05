Szijjártó Péter is felszólal az ukrán nagykövetség előtt a pénteki tüntetésen

Szijjártó Péter is felszólal a pénteki tüntetésen az ukrán nagykövetség előtt – jelentette be Bohár Dániel a közösségi oldalán. A riporter azt is elárulta, hogy délután 4 órakor lesz a gyülekező és fél 5-kor mond beszédet a külgazdasági és külügyminiszter.

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom tüntetést szervez március 6-án, pénteken 16 órára Ukrajna budapesti nagykövetsége elé. A demonstráció célja az ukrán olajvezeték-leállítás miatti tiltakozás és a magyar energiabiztonság melletti kiállás.

Mint ismert, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök leállította a Magyarországot olcsó olajjal ellátó Barátság kőolajvezetéket, és

ezzel kritikus helyzetben veszélyezteti hazánk energiabiztonságát és gazdaságát.

Ahogy a Magyar Nemzet korábban beszámolt róla, a mozgalom álláspontja szerint mindez nyomásgyakorlás, amellyel Magyarországot a háború támogatásába próbálják belekényszeríteni, sőt a magyar belpolitikába is beavatkoznának.

Az ukrán elnök egy interjúban azt is kifogásolta, hogy a magyarok nem elég hálásak Ukrajnának. A szervezők ezt elfogadhatatlannak tartják, ezért szerintük meg kell nekik üzenni, hogy elég volt a zsarolásból.