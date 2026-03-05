Rendkívüli

Ügyészségi nyomozás indulhat a Tisza Párt siófoki képviselőjelöltje ellen

ukrajnaVolodimir ZelesznkijtüntetésSzijjártó Péter

Szijjártó Péter is felszólal az ukrán nagykövetség előtt a pénteki tüntetésen

A pénteki tüntetést az ukrán zsarolás miatt hívták össze.

Magyar Nemzet
2026. 03. 05. 13:25
Fotó: MTI/Máthé Zoltán
Szijjártó Péter is felszólal a pénteki tüntetésen az ukrán nagykövetség előtt – jelentette be Bohár Dániel a közösségi oldalán. A riporter azt is elárulta, hogy délután 4 órakor lesz a gyülekező és fél 5-kor mond beszédet a külgazdasági és külügyminiszter.

Budapest, 2026. február 18. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter sajtótájékoztatót tart a kormányülés után a Karmelita kolostorban 2026. február 18-án. Leállításra került Magyarországról a dízel üzemanyag szállítása Ukrajna felé, és mindaddig nem is indul újra, amíg Kijev nem állítja helyre a kőolajtranzitot a Barátság vezetéken hazánk irányába – jelentette be a miniszter. MTI/Bodnár Boglárka
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom tüntetést szervez március 6-án, pénteken 16 órára Ukrajna budapesti nagykövetsége elé. A demonstráció célja az ukrán olajvezeték-leállítás miatti tiltakozás és a magyar energiabiztonság melletti kiállás.

Mint ismert, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök leállította a Magyarországot olcsó olajjal ellátó Barátság kőolajvezetéket, és 

ezzel kritikus helyzetben veszélyezteti hazánk energiabiztonságát és gazdaságát.

Ahogy a Magyar Nemzet korábban beszámolt róla, a mozgalom álláspontja szerint mindez nyomásgyakorlás, amellyel Magyarországot a háború támogatásába próbálják belekényszeríteni, sőt a magyar belpolitikába is beavatkoznának.

Az ukrán elnök egy interjúban azt is kifogásolta, hogy a magyarok nem elég hálásak Ukrajnának. A szervezők ezt elfogadhatatlannak tartják, ezért szerintük meg kell nekik üzenni, hogy elég volt a zsarolásból.


Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

