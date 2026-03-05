Rendkívüli

Lebeszélné a fejelésről a fiatal focistákat a Real Madrid BL-győztes, kocsmakedvelő hátvédje

Bő másfél évvel ezelőtt vonult vissza a francia labdarúgás egyik kiváló játékosa, Raphaël Varane. A négyszeres BL-győztes hátvéd a Manchester Unitednél való szerződése lejártával a Serie A-ban újonc Como csapatához igazolt, ahol az idei szezonban immár a klub fejlesztési igazgatójaként és nagyköveteként dolgozik. Varane nemrégiben beszélt az olasz utánpótlás helyzetéről, a fiatal játékosok fejlesztéséről, a modern foci egyik nagy problémájáról, de szóba került az is, hogy melyik edzőjének köszönhette a legtöbbet.

2026. 03. 05.
A Real Madrid négyszeres BL-győztes védője, Raphael Varane a Barcelona ellen is sokszor bizonyított
Sajnos szomorú igazságnak számít, hogy az ember élete néha egyik pillanatról a másikra óriási fordulatot vesz. Ez tökéletesen igaz a négyszeres BL-győztes hátvédre, Raphaël Varane-ra. A világbajnok francia labdarúgó bő másfél éve egy Olasz Kupa-mérkőzésen mindössze huszonhárom perc után szenvedett komoly térdsérülést a Como színeiben, s emiatt kénytelen volt felhagyni a profi futballal. A klasszis bekk azonban nem zuhant össze, és a pályán kívül is megtalálta a számításait az olasz csapatnál, amely egyre markánsabb teljesítményt nyújt a Serie A-ban, s nagyon jó úton halad afelé, hogy a következő idényben a nemzetközi porondon is megmutathassa magát.

A négyszeres BL-győztes Raphael Varane a Como sikereiért küzd, de már nem játékosként
A négyszeres BL-győztes türelemre inti a fiatalokat

Raphaël Varane most először adott nagyobb interjút La Gazzetta dello Sportnak, amiben elmondta, hogy milyen szerepkörben dolgozik jelenleg a profi futballban.

– Comóba azért jöttem, hogy futballista legyek. Aztán a sors úgy hozta, hogy a klub nagykövete és a fejlesztési igazgatóságának tagja lettem. Az utóbbi bő másfél évem sajnos egybeesett a játékoskarrierem végével is. Ez egy érzékeny, nehéz átmenet volt: meg kellett értenem, mi lehet a szerepem a klubnál, és meg kellett találnom az egyensúlyt a régi és az új életem között. De most már boldog vagyok, hogy maradtam – nyilatkozta Varane, akinek a munkája nagy része az utánpótláshoz kötődik. 

– Azon dolgozunk, hogy kialakítsunk egy identitást, egy módszertant, hogy hogyan dolgozzanak és hogyan játsszanak a fiatalok. Emellett foglalkozom a klub nyári futballtáboraival is. Ez fontos a helyi közösségnek és a klub globális márkájának építésében is.

A cél az, hogy a világ egyik legjobb nyári futballtáborává váljanak a foglalkozásaink. Tavaly rendeztük az elsőt, most szervezzük a másodikat. Egy jótékonysági projektet is indítottam Stage Varane néven: ingyenes táborokat is szervezünk, amelyek mindenki számára elérhetők, hogy a gyerekek professzionális szintű élményt kapjanak.

Franciaországban ez az ötlet egyre nagyobb teret nyer, remélem, hamarosan Olaszországba is elhozhatom – mondta el az egykori középhátvéd, aki szerint az olasz utánpótlásképzés színvonala felveszi a versenyt Európa többi országával. Sokan úgy vélik, hogy a Serie A-ban bátrabban kellene bevetni a fiatalokat, de vajon mit szól ehhez a Real Madrid és a Manchester United egykori játékosa?

– Talán inkább arról van szó, hogy az olasz bajnokság nagyon taktikus, és emiatt a győzelem és a vereség közti különbség rendkívül kicsi. Ez nem feltétlenül a legjobb környezet egy fiatal számára, mert ahhoz, hogy játszhasson, a körülötte lévő közegnek is készen kell állnia befogadni őt. Ez is része a munkámnak Comóban – fejtette ki Varane, aki szerint a fiatal játékosoknak türelmesnek kell lenniük még a nehezebb pillanatokban is.

Amikor a Lens-tól a Real Madridhoz kerültem, minden nagyobb, újabb és másabb volt. Az időérzékelés is megváltozik. Ha egy hónapig nem játszol, úgy érzed, mintha egy év telt volna el. Koncentráltnak kell maradni, kitartónak, és úgy kell edzeni, mintha játszanál

– tette hozzá a Real korábbi játékosa, akinek nem hatott meglepetésnek az a válasza, hogy melyik edzőtől kapta a legtöbbet.

Raphael Varane a Real Madrid egyik legfontosabb játékosa volt a BL-sikerek idején
– Zidane azt tanácsolta, hogy minden edzésen egy konkrét dologra koncentráljak: egy hosszú passzra, egy új labdaátvételre vagy egy mozgásra. Egy apró részletre, nem mindenre egyszerre. Így lehet napról napra fejlődni. Ez ismét a türelemről, a kitartásról és a következetességről szól – emlékezett vissza Varane.

Varane néha kocsmában nézi a Como meccseit

A harminckét éves egykori hátvéd manapság főként az utánpótlás különböző edzőközpontjai között ingázik. Később vezetőségi megbeszéléseken veszt részt, a szabadidejében pedig padelezik.

Amikor a csapat idegenben játszik, néha elmegyek egy étterembe vagy kocsmába, hogy az emberekkel együtt nézzem a meccset, nem pedig egyedül. Amikor játékos vagy, gyakran buborékban élsz. Én pedig szerettem volna kilépni ebből, érezni akartam a hangulatot

– mondta el Varane, aki hangsúlyozta, hogy Comónál minden feltétel adott, hogy fejlődhessen. A Como története szerinte szinte csodával határos: hét évvel ezelőtt még a negyedosztályban szerepelt, most pedig az ötödik helyen áll a Serie A-ban. A kiscsapat spanyol edzőjéről, a 2010-ben világbajnok spanyol csapat meghatározó játékosáról, Cesc Fabregasról is elismerően beszélt.

Raphael Varane a Manchester Unitedben is futballlozott
– A legnagyobb erőssége, hogy képes az összetartozás érzését kialakítani egy csapaton belül. Taktikailag is kiváló, de az igazi értéke az, hogy egységet teremt. És a Como futballja szórakoztató, jó nézni, ahogy játszanak – árulta el Varane, aki szerint az egyik középtávú céljuk, hogy olyan olasz játékosokat neveljenek, akik képesek a felnőttcsapatban is megállni a helyüket. A fél Európa által körbeudvarolt Nico Paz jövőjéről pedig csak annyit mondott. – Ez nem rajtunk és nem rajta múlik. Egyelőre élvezzük, hogy nálunk játszik.

A fejelések nem tesznek jobb futballistává valakit

A francia válogatottal 2018-ban világbajnoki címet nyert játékos szerint a modern futball egyik problémája a túlzsúfolt versenynaptár.

– A játékosok egészségét is védeni kell. Ha túl sok a meccs, végül maga a játék sérül. Kevesebb mennyiségre és több minőségre lenne szükség, ebből születik a sport iránti szeretet – mondta el Varane, akinek különösen fontos a fejsérülések kérdésköre.

– Ma már rengeteg adat áll rendelkezésünkre, amelyeket nem hagyhatunk figyelmen kívül, főleg a fiataloknál, például 12 éves kor alatt, amikor az agy még fejlődik. 

A sok fejelés nem tesz valakit jobb játékossá. Inkább a technikai képességeket kell fejleszteni. Nem akarom megváltoztatni a játékot – nekem is erősségem volt a fejjáték –, de ma már tudjuk, hogy nem elég megkérdezni a játékostól, milyen nap van, ha fejsérülést szenved egy edzésen vagy meccsen. Olyan futballistákat is ismerek, akik emiatt kényszerültek visszavonulni

– hangsúlyozta a franciák egykori bekkje.

 

