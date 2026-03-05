Lebeszélné a fejelésről a fiatal focistákat a Real Madrid BL-győztes, kocsmakedvelő hátvédje

Sajnos szomorú igazságnak számít, hogy az ember élete néha egyik pillanatról a másikra óriási fordulatot vesz. Ez tökéletesen igaz a négyszeres BL-győztes hátvédre, Raphaël Varane-ra. A világbajnok francia labdarúgó bő másfél éve egy Olasz Kupa-mérkőzésen mindössze huszonhárom perc után szenvedett komoly térdsérülést a Como színeiben, s emiatt kénytelen volt felhagyni a profi futballal. A klasszis bekk azonban nem zuhant össze, és a pályán kívül is megtalálta a számításait az olasz csapatnál, amely egyre markánsabb teljesítményt nyújt a Serie A-ban, s nagyon jó úton halad afelé, hogy a következő idényben a nemzetközi porondon is megmutathassa magát.

A négyszeres BL-győztes Raphaël Varane a Como sikereiért küzd, de már nem játékosként. Fotó: NurPhoto/Maria Jose Segovia

A négyszeres BL-győztes türelemre inti a fiatalokat

Raphaël Varane most először adott nagyobb interjút La Gazzetta dello Sportnak, amiben elmondta, hogy milyen szerepkörben dolgozik jelenleg a profi futballban.

– Comóba azért jöttem, hogy futballista legyek. Aztán a sors úgy hozta, hogy a klub nagykövete és a fejlesztési igazgatóságának tagja lettem. Az utóbbi bő másfél évem sajnos egybeesett a játékoskarrierem végével is. Ez egy érzékeny, nehéz átmenet volt: meg kellett értenem, mi lehet a szerepem a klubnál, és meg kellett találnom az egyensúlyt a régi és az új életem között. De most már boldog vagyok, hogy maradtam – nyilatkozta Varane, akinek a munkája nagy része az utánpótláshoz kötődik.

– Azon dolgozunk, hogy kialakítsunk egy identitást, egy módszertant, hogy hogyan dolgozzanak és hogyan játsszanak a fiatalok. Emellett foglalkozom a klub nyári futballtáboraival is. Ez fontos a helyi közösségnek és a klub globális márkájának építésében is.

A cél az, hogy a világ egyik legjobb nyári futballtáborává váljanak a foglalkozásaink. Tavaly rendeztük az elsőt, most szervezzük a másodikat. Egy jótékonysági projektet is indítottam Stage Varane néven: ingyenes táborokat is szervezünk, amelyek mindenki számára elérhetők, hogy a gyerekek professzionális szintű élményt kapjanak.

Franciaországban ez az ötlet egyre nagyobb teret nyer, remélem, hamarosan Olaszországba is elhozhatom – mondta el az egykori középhátvéd, aki szerint az olasz utánpótlásképzés színvonala felveszi a versenyt Európa többi országával. Sokan úgy vélik, hogy a Serie A-ban bátrabban kellene bevetni a fiatalokat, de vajon mit szól ehhez a Real Madrid és a Manchester United egykori játékosa?