Metálikont igazolt a Twisted Sister a frontembere hirtelen távozása után

Új énekessel folytatja a visszatérő turnéra készülő Twisted Sister. A 70 éves frontember, Dee Snider egészségügyi problémák miatt döntött úgy, hogy nem vállal több koncertsorozatot, ezért a legendás banda egy jól ismert, a nyolcvanas évek metálvilágában híressé vált énekest kért fel, hogy vigye tovább az örökségét.

Magyar Nemzet
2026. 03. 05. 16:09
Új fejezet kezdődik a legendás amerikai heavy metal zenekar, a Twisted Sister történetében. A visszatérő banda bejelentette, hogy a Skid Row egykori frontembere, Sebastian Bach csatlakozik hozzájuk énekesként, miután Dee Snider visszalépett az aktív fellépésektől.

Twisted Sister
Sebastian Bach a Twisted Sister új frontembere Fotó: Wikipédia/Glenn Francis

A 70 éves Dee Snider egészségügyi problémák miatt döntött úgy, hogy nem vállal több turnét. A zenekar közlése szerint 

a legendás frontember szervezetét megviselte az évtizedeken át tartó intenzív fellépések sora, és szívproblémák miatt már nem tudja ugyanazzal az erővel folytatni a turnézást.

 Snider úgy fogalmazott: inkább visszavonul, mintsem árnyéka legyen korábbi önmagának – derül ki a Page Six cikkéből.

A Twisted Sister ezért új frontembert keresett a közelgő koncertekre, és végül Sebastian Bach mellett döntött. Bach elmondása szerint a döntést megelőzően személyesen is beszélt Sniderrel, aki támogatásáról biztosította őt.

Az ikonikus énekes azt mondta neki, hogy áldását adja ahhoz, hogy ő vigye tovább a Twisted Sister örökségét. 

Bach úgy fogalmazott: hatalmas megtiszteltetés számára, hogy a Twisted Sister frontembere lehet, és gyerekkora óta rajong a zenekarért.

A bejelentéssel egy időben a zenekar egy friss felvételt is közzétett a You Can’t Stop Rock ’n’ Roll című klasszikus dalból, amelyen már Sebastian Bach énekel.

Az 1970-es évek elején alakult Twisted Sister a nyolcvanas évek egyik legismertebb metálzenekara volt, olyan slágerekkel, mint a We’re Not Gonna Take It vagy az I Wanna Rock.

A Twisted Sister életében új korszak kezdődik: Dee Snider nélkül, de egy másik legendás rockhanggal folytatják a több mint öt évtizedes történetet.

Borítókép: Daniel „Dee” Snider, a Twisted Sister távozó énekese (Forrás: AFP)

               
       
       
       

