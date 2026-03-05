Rendkívüli

Az alkoholizmusáról és a józanságért vívott harcáról vallott a Papa Roach énekese + videó

„Két dolog volt, ami sosem akartam lenni: józan és keresztény” – mondta a Papa Roach énekese, aki nemrég elárulta, hogyan küzdötte le az alkoholizmust, és mi változtatta meg az életét.

2026. 03. 05. 8:00
Fotó: BRIDGET BENNETT Forrás: AFP
A Papa Roach énekese, Jacoby Shaddix tizenhárom éve elhatározta, hogy leszokik az alkoholról, de elmondása szerint a felépülés és az Istenbe vetett hit sokáig inkább küzdelmet jelentett számára, mint megnyugvást – írja a Louder.

THE RETALIATORS 2021 de Samuel Gonzalez Jr., Michael Lombardi et Bridget Smith Jacoby Shaddix. COLLECTION CHRISTOPHEL © Better Noise Films horreur; horror (Photo by Better Noise Films / Collection ChristopheL via AFP)
Jacoby Shaddix, a Papa Roach énekese Fotó: AFP

A korábban féktelen ivászatairól ismert frontember – akit egy időben „Jonny Vodka” néven is emlegettek – 2012 elején döntött a józanság mellett. Egy új podcastinterjúban elmondta: a rehabilitációs közegben gyakran hallotta, hogy meg kell találnia „Istent vagy egy saját értelmezés szerinti felsőbb erőt”, ám ez számára évekig tartó belső vívódást jelentett.

Két dolog volt, ami sosem akartam lenni: józan és keresztény

– fogalmazott az énekes. Ma mégis hívőként és józan emberként tekint magára, azonban hosszú és rögös út vezetett idáig.

Elmondása szerint időről időre megkísérelte Isten kezébe helyezni az élete irányítását, majd visszavenni azt, a saját feje után menni, hogy aztán ismét ugyanabban a „mély, sötét gödörben” találja magát. A valódi fordulópont akkor jött el, amikor végleg letette a poharat.

Olyan volt, mint egy lövészárokban elmondott ima: Istenem, hallasz engem? Csodára van szükségem, valamire, ami túlmutat rajtam.

Mint mondta, addig folyamatosan ő akarta kontrollálni a változást az életében – mígnem egyszer csak „leomlottak a falak”.

Hitét sokáig nem vállalta fel nyilvánosan, mert úgy érezte, az nem illik a rockzenészimázshoz. Ma már másképp látja: nem bizonyítani akar, hanem megszakítani egy családi mintát. Szerinte ugyanis generációkra visszanyúló alkoholproblémák terhelték a családját – ő pedig úgy döntött, hogy nem viszi tovább ezt az örökséget.

Mint korábban megírtuk, a Papa Roach 2026. június 9-én a Budapest Parkban lép fel. A banda előzenekara a Trivium lesz.

Borítókép: A Papa Roach énekese, Jacoby Shaddix (Forrás: AFP)

               
       
       
       

