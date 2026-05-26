Merkel beengedte a migránsokat, most a gyerekek isszák meg ennek a levét

A vádlott afgán férfi ismert volt a rendőrség előtt
A hatóságok szerint az iskola válságstábot hozott létre szociális munkásokból és rendőrségi képviselőkből. Ezenkívül átalakították a bejárati ajtókat, és fokozták a szünetekben a felügyeletet.
A Bild szerint több szülő is kijelentette, hogy Nasszar S. és állítólagos bűntársa már ismertek voltak a kerületben, többször is próbáltak közeledni fiatal lányokhoz. A Koblenzi Ügyészség szerint újabb büntetőfeljelentést tettek az afgán férfi ellen állítólagos szexuális bűncselekmény miatt.
A húszéves munkanélküli fiatalt korábban már megbírságolták engedély nélküli fegyvertartás miatt.
Merkel hívta a migránsokat Európába
Mint arról korábban írtunk, Európát elárasztották a migránsok – 2015-től hatalmas intenzitással, az európai országok törvényeit és lakosainak jogait semmibe véve óriási tömegek érkeztek két fő útvonalat használva: az olasz partokat elérő földközi-tengerit, és a szárazföldön át vezető, emiatt biztonságos és közkedvelt balkánit. A migránsok többsége Szíriából és Afganisztánból indult.
Angela Merkel korábbi német szövetségi kancellár 2015 augusztusának végén olyan nyilatkozatot tett közzé, amely szerint a Szíriából érkezetteket nem küldi vissza abba az EU-s országba, ahol beléptek. Ezután szeptemberben úgy fogalmazott Angela Merkel, hogy „a politikai menedékjogra jogosultak befogadásának nincs felső korlátja”.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!