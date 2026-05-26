Merkel beengedte a migránsokat, most a gyerekek isszák meg ennek a levét

A Bild beszámolója szerint a 20 éves Nasszar S. állítólag április végén betört egy koblenz-lützeli speciális igényű iskolába, és követte az áldozatot a mosdóig. A család ügyvédje, Bilal Colak szerint a két vádlott egyike késsel fenyegette meg a lányt.

Az újság szerint a 11 éves lány csak néhány nappal az incidens után mert beszélni a történtekről a nővérének.

Ezt követően állítólag egy csoport fiatal megkereste és körülvette az afgán férfi lakását, amíg a rendőrség meg nem érkezett és őrizetbe nem vette, május eleje óta előzetes letartóztatásban van. A második feltételezett elkövető felkutatása folyamatban van.