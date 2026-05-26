afgán migránsNémetországiskoláslányszexuális erőszak

Merkel beengedte a migránsokat, most a gyerekek isszák meg ennek a levét

Egy afgán férfit és társát azzal vádolnak, hogy követtek, fenyegettek és bántalmaztak egy 11 éves, speciális igényű tanulót. Úgy tűnik, nem ez volt az egyetlen ilyen cselekményük.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 05. 26. 9:49
Illusztráció Fotó: Jan Woitas Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
A Bild beszámolója szerint a 20 éves Nasszar S. állítólag április végén betört egy koblenz-lützeli speciális igényű iskolába, és követte az áldozatot a mosdóig. A család ügyvédje, Bilal Colak szerint a két vádlott egyike késsel fenyegette meg a lányt.

Az újság szerint a 11 éves lány csak néhány nappal az incidens után mert beszélni a történtekről a nővérének. 

Ezt követően állítólag egy csoport fiatal megkereste és körülvette az afgán férfi lakását, amíg a rendőrség meg nem érkezett és őrizetbe nem vette, május eleje óta előzetes letartóztatásban van. A második feltételezett elkövető felkutatása folyamatban van.

A vádlott afgán férfi ismert volt a rendőrség előtt

A hatóságok szerint az iskola válságstábot hozott létre szociális munkásokból és rendőrségi képviselőkből. Ezenkívül átalakították a bejárati ajtókat, és fokozták a szünetekben a felügyeletet.

A Bild szerint több szülő is kijelentette, hogy Nasszar S. és állítólagos bűntársa már ismertek voltak a kerületben, többször is próbáltak közeledni fiatal lányokhoz. A Koblenzi Ügyészség szerint újabb büntetőfeljelentést tettek az afgán férfi ellen állítólagos szexuális bűncselekmény miatt.

A húszéves munkanélküli fiatalt korábban már megbírságolták engedély nélküli fegyvertartás miatt.

Merkel hívta a migránsokat Európába

Mint arról korábban írtunk, Európát elárasztották a migránsok – 2015-től hatalmas intenzitással, az európai országok törvényeit és lakosainak jogait semmibe véve óriási tömegek érkeztek két fő útvonalat használva: az olasz partokat elérő földközi-tengerit, és a szárazföldön át vezető, emiatt biztonságos és közkedvelt balkánit. A migránsok többsége Szíriából és Afganisztánból indult. 

Angela Merkel korábbi német szövetségi kancellár 2015 augusztusának végén olyan nyilatkozatot tett közzé, amely szerint a Szíriából érkezetteket nem küldi vissza abba az EU-s országba, ahol beléptek. Ezután szeptemberben úgy fogalmazott Angela Merkel, hogy „a politikai menedékjogra jogosultak befogadásának nincs felső korlátja”.

