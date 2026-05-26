Eltitkolta a betegségét a miniszterelnök, kórházba került

Az izraeli miniszterelnököt hétfő este kórházba szállították. Bár Netanjahu nemrég maga vallott rákbetegségéről, azt továbbra sem árulta el, mikor diagnosztizálták azt és meddig tartott a kezelése. A hiányos tájékoztatás miatt egyre több találgatás indult el.

Magyar Nemzet
2026. 05. 26. 10:16
A kormányfő az elmúlt években több egészségügyi beavatkozáson is átesett: 2024-ben jóindulatú prosztatamegnagyobbodás miatt műtötték, 2023 nyarán szívritmusszabályozót kapott, korábban pedig sérvműtéten is átesett, valamint bélgyulladása is volt.

Magyar Péter meghívta Netanjahut, de letartóztatná

Mint arról beszámoltunk, a Tisza Párt elnöke az április 20-i sajtótájékoztatóján egyszerre beszélt Benjamin Netanjahu budapesti meghívásáról és az izraeli miniszterelnök esetleges őrizetbe vételéről. 

Magyar Péter kifejtette, hogy Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) tagjaként köteles lenne letartóztatni a körözés alatt álló politikust, és feltett szándékuk, hogy Magyarország tagja maradjon az intézménynek.

Magyar Péter szavai szerint „ha valaki tagja a Nemzetközi Büntetőbíróságnak, és olyan ember lép hazánk területére, aki körözés alatt áll, akkor őt őrizetbe kell venni” – ezzel gyakorlatilag nyílt fenyegetést intézett a zsidó állam vezetőjéhez.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
