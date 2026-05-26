Eltitkolta a betegségét a miniszterelnök, kórházba került

היום התפרסם הדו״ח הרפואי השנתי שלי.



ביקשתי לעכב את פרסומו בחודשיים כדי שהוא לא יפורסם בשיא המלחמה על מנת שלא לאפשר למשטר הטרור באיראן להפיץ עוד תעמולת כזב נגד ישראל.



אני מבקש לשתף אתכם בשלושה דברים:



1 - ברוך השם, אני בריא.



2 - אני בכושר גופני מצויין.



3 - הייתה לי בעיה… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 24, 2026

A kormányfő az elmúlt években több egészségügyi beavatkozáson is átesett: 2024-ben jóindulatú prosztatamegnagyobbodás miatt műtötték, 2023 nyarán szívritmusszabályozót kapott, korábban pedig sérvműtéten is átesett, valamint bélgyulladása is volt.

Magyar Péter meghívta Netanjahut, de letartóztatná

Mint arról beszámoltunk, a Tisza Párt elnöke az április 20-i sajtótájékoztatóján egyszerre beszélt Benjamin Netanjahu budapesti meghívásáról és az izraeli miniszterelnök esetleges őrizetbe vételéről.

Magyar Péter kifejtette, hogy Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) tagjaként köteles lenne letartóztatni a körözés alatt álló politikust, és feltett szándékuk, hogy Magyarország tagja maradjon az intézménynek.

Magyar Péter szavai szerint „ha valaki tagja a Nemzetközi Büntetőbíróságnak, és olyan ember lép hazánk területére, aki körözés alatt áll, akkor őt őrizetbe kell venni” – ezzel gyakorlatilag nyílt fenyegetést intézett a zsidó állam vezetőjéhez.

