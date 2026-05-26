Eltitkolta a betegségét a miniszterelnök, kórházba került

A kormányfő az elmúlt években több egészségügyi beavatkozáson is átesett: 2024-ben jóindulatú prosztatamegnagyobbodás miatt műtötték, 2023 nyarán szívritmusszabályozót kapott, korábban pedig sérvműtéten is átesett, valamint bélgyulladása is volt.
Magyar Péter meghívta Netanjahut, de letartóztatná
Mint arról beszámoltunk, a Tisza Párt elnöke az április 20-i sajtótájékoztatóján egyszerre beszélt Benjamin Netanjahu budapesti meghívásáról és az izraeli miniszterelnök esetleges őrizetbe vételéről.
Magyar Péter kifejtette, hogy Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) tagjaként köteles lenne letartóztatni a körözés alatt álló politikust, és feltett szándékuk, hogy Magyarország tagja maradjon az intézménynek.
Magyar Péter szavai szerint „ha valaki tagja a Nemzetközi Büntetőbíróságnak, és olyan ember lép hazánk területére, aki körözés alatt áll, akkor őt őrizetbe kell venni” – ezzel gyakorlatilag nyílt fenyegetést intézett a zsidó állam vezetőjéhez.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!