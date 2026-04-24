Netanjahu maga törte meg a csendet titkolt betegségéről

Benjamin Netanjahu megtörte a csendet

A 76 éves Netanjahu üzenetében közölte, hogy a kapott kezelés „eltávolította a problémát”, és egészségi állapota jelenleg jó. Az éves orvosi jelentés szerint a daganatot egy rutinvizsgálat során, egy 2024 végi műtétet követő ellenőrzésen azonosították nagyon korai stádiumban, áttétel jelei nélkül.

Sem az orvosi jelentésben, sem a miniszterelnök közleményében nem szerepel, hogy a beavatkozásra mikor került sor.

היום התפרסם הדו״ח הרפואי השנתי שלי.



ביקשתי לעכב את פרסומו בחודשיים כדי שהוא לא יפורסם בשיא המלחמה על מנת שלא לאפשר למשטר הטרור באיראן להפיץ עוד תעמולת כזב נגד ישראל.



אני מבקש לשתף אתכם בשלושה דברים:



1 - ברוך השם, אני בריא.



2 - אני בכושר גופני מצויין.



3 - הייתה לי בעיה… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 24, 2026

Netanjahu viszont közölte, hogy egészségügyi jelentésének nyilvánosságra hozatalát két hónappal elhalasztotta annak megakadályozására, hogy Irán vezetése „hamis propagandát” terjesszen az ügyről. Márciusban, az Iránnal zajló konfliktus idején a közösségi médiában és iráni állami csatornákon olyan híresztelések jelentek meg, hogy a miniszterelnök meghalt, amit Netanjahu egy jeruzsálemi kávézóban rögzített videóval cáfolt.