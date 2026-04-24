Am Sonntag vor einer Woche trafen sich die Koalitionsspitzen von Union und SPD in der Villa Borsig zum Ausschuss. Dabei soll Kanzler Friedrich Merz seinen Vize Lars Klingbeil verbal angegangen sein. https://t.co/YP47ahW96U pic.twitter.com/flUgeGF2iF— FOCUS online (@focusonline) April 23, 2026
Friedrich Merz elvesztette a kontrollt, üvöltözve esett neki társainak
Botrányba fulladt a német kormánykoalíció válságtanácskozása. Friedrich Merz kancellár és az SPD vezetői között olyannyira elmérgesedett a viszony, hogy a felek már a tárgyalások azonnali megszakítását fontolgatták. Információk szerint a kancellár teljesen elveszítette az önuralmát a költségvetési viták hevében, és ordítozni kezdett szövetségeseivel. A német nagykoalíció a teljes összeomlás szélén táncol, a felek pedig egymást vádolják alkalmatlansággal.
2026. 04. 24. 16:32
Merz ingerültségét fokozta a szociáldemokraták ellenállása a megszorításokkal szemben. A CDU/CSU több olyan javaslatot is bedobott, amelyet az SPD nyílt provokációnak és sértésnek minősített. A német konzervatív pártszövetség például a Bild újságon keresztül üzente meg, hogy csökkentené a betegszabadság idején járó bérfizetést, és bevezetne egy kötelező várakozási napot a táppénz előtt. Ha ez nem lett volna elég, a konzervatívok még a május 1-jei munkaszüneti nap eltörlését is felvetették, ami a szociáldemokratáknál teljesen kiverte a biztosítékot. Az adókérdésben sincs előrelépés, teljes a patthelyzet.
Míg az SPD szerint a jövedelemadó-reformról már majdnem megegyeztek, a CDU hirtelen elzárkózott a folytatástól.
Ezzel szemben a konzervatív pártszövetség azzal vádolja az SPD-t, hogy nem hajlandóak érdemi egészségügyi reformokra, és makacsul ragaszkodnak a kőolajipari vállalatok különadójához. A CDU/CSU szerint a szociáldemokratákat a párt baloldali szárnya és a szakszervezetek rángatják dróton.
A vita egyik központi eleme éppen ez a rendkívüli nyereségadó volt.
Az SPD emlékeztette a kancellárt korábbi ígéretére:
Friedrich Merz szövetségi kancellár ígéretet tett: amennyiben az EU elfogadna egy megfelelő szabályozást a rendkívüli nyereségadóról, azt támogatni fogják.
A felek azon is összevesztek, hogy ki miatt ilyen lassú a haladás. Az SPD szerint a partnereiknél teljes a káosz, és a vezetőknek fogalmuk sincs, mit csinálnak a beosztottaik. Az konzervatív pártszövetség ezt dühösen kikérte magának: szerintük minden egyes mondatot tűpontosan megterveztek a háttérben dolgozó szakértői csoportok.
Borítókép: Friedrich Merz (Fotó: AFP)
