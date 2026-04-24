Friedrich Merz elvesztette a kontrollt, üvöltözve esett neki társainak

Merz ingerültségét fokozta a szociáldemokraták ellenállása a megszorításokkal szemben. A CDU/CSU több olyan javaslatot is bedobott, amelyet az SPD nyílt provokációnak és sértésnek minősített. A német konzervatív pártszövetség például a Bild újságon keresztül üzente meg, hogy csökkentené a betegszabadság idején járó bérfizetést, és bevezetne egy kötelező várakozási napot a táppénz előtt. Ha ez nem lett volna elég, a konzervatívok még a május 1-jei munkaszüneti nap eltörlését is felvetették, ami a szociáldemokratáknál teljesen kiverte a biztosítékot. Az adókérdésben sincs előrelépés, teljes a patthelyzet.

Míg az SPD szerint a jövedelemadó-reformról már majdnem megegyeztek, a CDU hirtelen elzárkózott a folytatástól.

Ezzel szemben a konzervatív pártszövetség azzal vádolja az SPD-t, hogy nem hajlandóak érdemi egészségügyi reformokra, és makacsul ragaszkodnak a kőolajipari vállalatok különadójához. A CDU/CSU szerint a szociáldemokratákat a párt baloldali szárnya és a szakszervezetek rángatják dróton.

A vita egyik központi eleme éppen ez a rendkívüli nyereségadó volt.

Az SPD emlékeztette a kancellárt korábbi ígéretére:

Friedrich Merz szövetségi kancellár ígéretet tett: amennyiben az EU elfogadna egy megfelelő szabályozást a rendkívüli nyereségadóról, azt támogatni fogják.

A felek azon is összevesztek, hogy ki miatt ilyen lassú a haladás. Az SPD szerint a partnereiknél teljes a káosz, és a vezetőknek fogalmuk sincs, mit csinálnak a beosztottaik. Az konzervatív pártszövetség ezt dühösen kikérte magának: szerintük minden egyes mondatot tűpontosan megterveztek a háttérben dolgozó szakértői csoportok.

