Friedrich MerzCDU/CSUnémet kormánykoalícióSPDnémet kancellárnémet kormány

Friedrich Merz elvesztette a kontrollt, üvöltözve esett neki társainak

Botrányba fulladt a német kormánykoalíció válságtanácskozása. Friedrich Merz kancellár és az SPD vezetői között olyannyira elmérgesedett a viszony, hogy a felek már a tárgyalások azonnali megszakítását fontolgatták. Információk szerint a kancellár teljesen elveszítette az önuralmát a költségvetési viták hevében, és ordítozni kezdett szövetségeseivel. A német nagykoalíció a teljes összeomlás szélén táncol, a felek pedig egymást vádolják alkalmatlansággal.

Magyar Nemzet
2026. 04. 24. 16:32
Botrányba fulladt a német kormánykoalíció válságtanácskozása a Berlin melletti Villa Borsigban Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Merz ingerültségét fokozta a szociáldemokraták ellenállása a megszorításokkal szemben. A CDU/CSU több olyan javaslatot is bedobott, amelyet az SPD nyílt provokációnak és sértésnek minősített. A német konzervatív pártszövetség például a Bild újságon keresztül üzente meg, hogy csökkentené a betegszabadság idején járó bérfizetést, és bevezetne egy kötelező várakozási napot a táppénz előtt. Ha ez nem lett volna elég, a konzervatívok még a május 1-jei munkaszüneti nap eltörlését is felvetették, ami a szociáldemokratáknál teljesen kiverte a biztosítékot. Az adókérdésben sincs előrelépés, teljes a patthelyzet. 

Míg az SPD szerint a jövedelemadó-reformról már majdnem megegyeztek, a CDU hirtelen elzárkózott a folytatástól. 

Ezzel szemben a konzervatív pártszövetség azzal vádolja az SPD-t, hogy nem hajlandóak érdemi egészségügyi reformokra, és makacsul ragaszkodnak a kőolajipari vállalatok különadójához. A CDU/CSU szerint a szociáldemokratákat a párt baloldali szárnya és a szakszervezetek rángatják dróton.

A vita egyik központi eleme éppen ez a rendkívüli nyereségadó volt. 

Az SPD emlékeztette a kancellárt korábbi ígéretére: 

Friedrich Merz szövetségi kancellár ígéretet tett: amennyiben az EU elfogadna egy megfelelő szabályozást a rendkívüli nyereségadóról, azt támogatni fogják.

A felek azon is összevesztek, hogy ki miatt ilyen lassú a haladás. Az SPD szerint a partnereiknél teljes a káosz, és a vezetőknek fogalmuk sincs, mit csinálnak a beosztottaik. Az konzervatív pártszövetség ezt dühösen kikérte magának: szerintük minden egyes mondatot tűpontosan megterveztek a háttérben dolgozó szakértői csoportok.

Borítókép: Friedrich Merz (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu