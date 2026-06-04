Borítókép: Deák Dániel (Fotó: Facebook)
Deák Dániel alkotói szabadságon volt – hamarosan elárulja, hogy milyen tervei vannak
Távozott a XXI. Század Intézettől a közismert vezető elemző. A hírt Deák Dániel megerősítette, sőt azt is elárulta, szombaton bejelenti, hogy hol folytatja.
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