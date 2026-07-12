Szoboszlai DominikDiogo JotaFrance FootballLiverpool FC

Szoboszlai Dominik: „Soha nem beszéltünk erről. Soha. Mindenki elfojtotta magában”

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Terjedelmes interjút adott Szoboszlai Dominik az Aranylabdát átadó France Footballnak. A Liverpool és a magyar labdarúgó-válogatott középpályása még nem sorolja magát Kylian Mbappé, Erling Haaland vagy Lamine Yamal mellé, de ha a sztárság feltétele az, hogy valaki képes-e meccseket eldönteni, akkor szerinte ő is az. Szoboszlai beszélt az egójáról, a róla hülyeségeket beszélő kanapéhuszárokról, a magyarsága hátrányáról és most először hosszabban Diogo Jota tragikus haláláról is.

Szalay Attila
2026. 07. 12. 14:21
Szoboszlai Dominik csapattársa, Diogo Jota tavalyi haláláról is beszélt a France Football nagyinterjújában Fotó: NEWS IMAGES Forrás: NurPhoto
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– A szezon elején ezt a traumát motivációként használtuk fel, én az egész évet úgy hajtottam végig, hogy azt mondtam magamnak, ő is ezt várta volna mindannyiunktól. De nagyon nehéz volt – vallotta be. – Szerintem mindenki azt kérdezte magától: miért történt ilyen szörnyűség egy ilyen emberrel? Nehéz volt megérteni, elfogadni és feldolgozni a történteket. Soha nem beszéltünk erről egymás között. Soha. Mindenki elfojtotta magában. Nem tudom, hogy ez jó volt-e, mert egyikünk sem tudta megosztani az érzéseit a csapattal.

A kanapéhuszárok adják neki az erőt, hogy még jobb legyen

Szoboszlai az első magyar futballista, akinek a piaci értéke elérte a 100 millió eurót, ezzel jelenleg a világ húsz legértékesebb játékosának egyike. Az interjúban szóba került, hogy ezt Magyarországról elérni különösen nehéz volt.

– Biztos vagyok benne, hogy egy ígéretes fiatal angol és egy ígéretes fiatal magyar között a választás az angol javára dől el – jelentette ki. – Egy olyan magyarnak, mint én, sokkal többet kell bizonyítania ahhoz, hogy szerződtessék.

Amikor szóba hozták Puskás Ferenc vagy az egyetlen magyar aranylabdás, Albert Flórián nevét, megjegyezte, hogy nagyon tiszteli őket, de neki a saját útját kell járnia.

– Profi karrierem kezdete óta küldetésként tekintek rá, hogy dicsőséget szerezzek a magyar embereknek. Puskás Ferenc volt a legnagyobb. Amikor belegondolok, hogy én vagyok az ország legnagyobb játékosa az aranykorszak óta, az büszkeséggel tölt el.

S ha már büszkeség: igazán büszke ember, aki erőt merít abból, ha leírják.

– Túl nagy az egóm: minél inkább azt mondják, hogy valami úgyse sikerül majd, annál nagyobb öröm bebizonyítani, hogy tévednek. Ez hajt előre. Ezért érzek nagy szeretetet azok iránt, akik a kanapéjukon ülnek, és hülyeségeket beszélnek rólam.

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