Szoboszlai Dominik: „Soha nem beszéltünk erről. Soha. Mindenki elfojtotta magában”

– A szezon elején ezt a traumát motivációként használtuk fel, én az egész évet úgy hajtottam végig, hogy azt mondtam magamnak, ő is ezt várta volna mindannyiunktól. De nagyon nehéz volt – vallotta be. – Szerintem mindenki azt kérdezte magától: miért történt ilyen szörnyűség egy ilyen emberrel? Nehéz volt megérteni, elfogadni és feldolgozni a történteket. Soha nem beszéltünk erről egymás között. Soha. Mindenki elfojtotta magában. Nem tudom, hogy ez jó volt-e, mert egyikünk sem tudta megosztani az érzéseit a csapattal.

A kanapéhuszárok adják neki az erőt, hogy még jobb legyen

Szoboszlai az első magyar futballista, akinek a piaci értéke elérte a 100 millió eurót, ezzel jelenleg a világ húsz legértékesebb játékosának egyike. Az interjúban szóba került, hogy ezt Magyarországról elérni különösen nehéz volt.

– Biztos vagyok benne, hogy egy ígéretes fiatal angol és egy ígéretes fiatal magyar között a választás az angol javára dől el – jelentette ki. – Egy olyan magyarnak, mint én, sokkal többet kell bizonyítania ahhoz, hogy szerződtessék.

Amikor szóba hozták Puskás Ferenc vagy az egyetlen magyar aranylabdás, Albert Flórián nevét, megjegyezte, hogy nagyon tiszteli őket, de neki a saját útját kell járnia.

– Profi karrierem kezdete óta küldetésként tekintek rá, hogy dicsőséget szerezzek a magyar embereknek. Puskás Ferenc volt a legnagyobb. Amikor belegondolok, hogy én vagyok az ország legnagyobb játékosa az aranykorszak óta, az büszkeséggel tölt el.

S ha már büszkeség: igazán büszke ember, aki erőt merít abból, ha leírják.

– Túl nagy az egóm: minél inkább azt mondják, hogy valami úgyse sikerül majd, annál nagyobb öröm bebizonyítani, hogy tévednek. Ez hajt előre. Ezért érzek nagy szeretetet azok iránt, akik a kanapéjukon ülnek, és hülyeségeket beszélnek rólam.