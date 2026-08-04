Arccal a Nap felé

A harmadik bűn, hogy az egész klímakérdéssel egy erős fókusztévesztésbe hajtanak minket: mindenért Európát és a nyugati embert hibáztatják. A világ túlnépesedéséért, noha mi fogyunk, a szén-dioxid-kibocsátásért, noha Európa csak 7,5 százalék, és az óceánokba kerülő műanyagokért is, holott ennek kevesebb mint 0,6 százalékáért felelős. A közeli-távoli iránti érzék szándékos megzavarása ez, egyszerre az egyén fékevesztett kultusza és valamiféle egyetemes emberiség nivelláló egyenlősége nevében. A lemondás lett Európa másik neve, aki nemhogy viharos ifjúko­ráért, de még a létezéséért is bocsánatot kér.

A negyedik bűn a zöldre festés és az energiapolitika feláldozása a klímaideológia oltárán. A globális ideológiák narratívája mögött ugyanis a globális nagytőke áll, ami eltereli a figyelmet a valódi szennyezőről: saját magáról, miközben piacot teremt a legújabb termékeinek. Napelempaneleknek, invertereknek, a teljes életciklust nézve hatalmas környezeti terhelést jelentő lítium-ionos tárolóknak, eszméletlen acél- és öntöttbeton-igényű szélparkoknak és más beruházásoknak. Mert értsük meg: a kőkorszak sem azért ért véget, mert elfogyott a kő, az olaj- és gázkorszak sem azért fog, mert ezek elfogynak vagy drágák lesznek, hanem valakik átterelnek minket új piacokba, új technológiákhoz. Új időknek új dalai. Itt érkezünk meg a jelenbe. Oda, hogy a magyar áramtőzsde adatai alapján egyes estéken az áramcsúcs már 708 euró/MWh is volt, ami nem a globális felmelegedés meg hasonlók hibája, hanem hogy nem fedi le a keresleti görbét a nap- meg időjárásfüggő megújulótermelés.

A hibás a globalista klímanarratívát szolgáló esztelen zöldítés, ami a globális nagytőke érdeke: ehhez képest Kapitány István még több megújulót akar. Ordító, hogy mekkora szükség lenne a Paks II atomerőmű állandó termelésére. Ehhez képest Kapitányék felülvizsgálják a Paks II beruházást. Ordító, hogy gyorsindítású gázerőművek kellenek. Ehhez képest Kapitányék leválnak az orosz gázról meg minden más gázról. Eközben szemérmetlenül fogyasztói önkorlátozásra buzdítanak. A kínálatoldali gondokat nem lehet keresletoldalról, a fogyasztóval simítani el. Nem a fogyasztó hibája, ez az elhibázott zöldítés hibája, amely a globalista klímanarratívának behódolva valójában a globális nagytőke őrült pusztításának nyitott teret.