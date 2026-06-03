A homoktorta íze

Ízlelgessük csak még azt a homoktortát. Ami még biztosan egy szelet, az a brüsszeli energetikai meg klímapolitikai törekvésekhez igazodás. Ez a RePower EU fejezet, mely az eszetlen zöldítéssel, az EU ETS2-vel, karbonadóval készül az európai energiaszektor, versenyképesség és ellátásbiztonság tönkretételére. Ami még igencsak várható szelet, az a kötelező leválás az orosz olajról meg gázról. Ez nagyon fog fájni: az orosz földgáz a legolcsóbb, ingyen hozzák, régiós elosztóként keresünk rajta, az orosz olaj kell a finomítókba, két csövünk van csak, a nem orosz csövön sokkal drágább minden, tengeren kell odavinni, és nem is tud egyedül a másik csövön jönni, amennyi kell. Ám nemcsak úgy általában irracionális a leválás, hanem egyenesen elképesztő lenne egy kezdődő olaj- és energiaválság idején.

Szintén várható szelet a rezsivédelem feladása is.

Csak emlékeztetőül: a cseheknél, akiket tekintsünk régiós piaci referenciának, a villany és a gáz ára a négyszerese az itthoninak. A válság meg még csak őszre jön.

Jön továbbá a „sokszínűség” és az „európai értékek” jelszava mögött az agresszív, nyugati identitáspolitikai ideológia kötelező importja. Le kell nyelni. Valamiért ezt akarják a hazai kormánysajtó és az irányba állított közösségimédia-algoritmusok részéről a leginkább letagadni, pedig az úgynevezett horizontális feljogosító feltételek, vagyis a kohéziós pénzek zárai a menedékjog és migráció, valamint az LMBTQ. Csak kezünkbe kell venni a dossziékat. Ezeket a feltételeket, így magukat a forrásokat nevelőeszközként használja az EU-t uraló globalista banda, igen álszent módon. Miközben az EU a sokszínűséget hirdeti, a valóságban egyetlen ideológiai mintát, a nyugati neoliberális fősodort tűri el. Aki ebből kibeszél vagy megvédi a népét, a határait és a gyermekeit, az nem sokszínű. A sokszínűség addig tart, amíg valaki pontosan ugyanazt gondolja a világról, mint egy belga vagy német zöldpárti bürokrata.