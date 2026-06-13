Európa előétel a menüben

Természetesen nem minden az infrastruktúra, hiszen a piac és az árképzés is ennél rugalmasabb. Remények, várakozások és spekulációk hajtják, aminek a jó oldala, hogy a tartós nyugalom politikai ígéretei meg tudják nyugtatni. Viszont a tartós megnyugváshoz hihető ígéretek kellenek. Egyelőre még nem itt tartunk, befele tartunk a sűrűjébe, leginkább pedig azért, mert azt akarják, hogy befele tartsunk. Az energiahordozó ugyanis fegyver lett, így is használják.

Milyen lehet a sűrűje? A kerozinhiány ­miatti járatösszevonások, korlátozások és ritkítások már számos európai repülőtéren jelen vannak, a benzinkutakon meg őszre lehet érezhető a hatás. A következő fázis – ha idáig jutnánk – azonban már mindenkit érintene. Az emelkedés mindennek beépül az árába. Ám van itt még más is, amit nem tudatosítunk eléggé: az, hogy mennyire gáz- és olaj­alapú civilizáció vagyunk. A modern mezőgazdaság alapja a műtrágya, ám a műtrágyagyártáshoz földgáz kell, különösen a nitrogénműtrágyák esetében. A kulcs az úgynevezett Haber–Bosch-eljárás, amelyben ammóniát állítanak elő. Műtrágya nem lesz villanyból csak földgázból: metánból hidrogén az ammóniához.

Nemcsak az fenyegető tehát, hogy a globális műtrágya-kereskedelem harmada is Hormuzon haladt át, de az is, hogy egyáltalán bárhol műtrágya fölgázból lenne, ha lenne. Ez a gáz- és olajalapú civilizáció viszont még ennél is többet jelent a mindennapok szempontjából. A csomagolóanyagok, PET palackok, műanyag edények, játékok, PVC-csövek, szintetikus gumi (pl. autógumik), műszálas ruhák (poliészter, nejlon) szintén nem villanyból lesznek, hanem kőolajból. Ahogy fogkrém, tisztítószerek, lakkok, sampon vagy ragasztó sem lesz másból, csakis a jó öreg olajból. A kőolajból ugyanis nem csupán üzemanyag lesz, de etilén, propilén a műanyagokhoz, benzol, toluol az oldószerekhez, vegyszerekhez és így tovább.

Ezért mondom, hogy gáz- és olajalapú civilizáció vagyunk, ahol nem sokban tér el a függőségünk attól, ahogy a nagy bronzkori államoké az óntól, amelyek minden eszközt, fegyvert bronzból öntöttek.

Amikor nagyjából 3300 évvel ezelőtt megszűnt az ónellátás a Távol-Kelet felől, máig nem tudjuk pontosan, hogy miért, nos ezek a bronzkori gazdag, multikulti, jómódú birodalmak úgy omlottak össze, mintha csak a konnektorból húzták volna ki őket. Ma nem sokkal kisebb a kitettségünk az olajtól és gáztól, és ebbe a képbe illeszkedik, nem pedig önmagában áll az üzemanyag jelentősége, vagyis a műanyagok meg a műtrágya mellé. Nem véletlen, hogy Európában éppen a vegyipar, a műtrágyagyártás meg a műanyagipar reagált a legélesebben a változásokra.