Egyelőre nem minden sérültet visznek haza – Miskolcon járt a lengyel egészségügyi államtitkár

Katarzyna Kacperczyk külön köszönetet mondott a miskolci kórház vezetésének és dolgozóinak. Miskolcra kerültek ugyanis a legsúlyosabb sérültek, akik a legkomolyabb orvosi beavatkozásokat igényelték. Az államtitkár megköszönte a másik három kórház dolgozóinak munkáját is, valamint a Magyarországon élő lengyelek segítségét. Ők a tragédia óta elsősorban tolmácsolással segítik a sérülteket és hozzátartozóikat.

A holttestek hazaszállítását is szervezik

A sajtótájékoztatón a halálos áldozatok hazaszállításáról is szó esett. A szükséges konzuli ügyintézés már megkezdődött, azonban az áldozatok azonosítása hétfő délután még nem fejeződött be. A holttestek Lengyelországba szállításához külön engedélyekre van szükség. A lengyel fél kapcsolatban áll a budapesti nagykövetséggel, és a magyar hatóságok is segítik az ügyintézés gyorsítását.