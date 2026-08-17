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Egyelőre nem minden sérültet visznek haza – Miskolcon járt a lengyel egészségügyi államtitkár

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Lengyel delegáció érkezett Magyarországra katonai orvosokkal, hogy felmérjék az M3-as busztragédia sérültjeinek állapotát. A buszbaleset 22 sérültjét hétfő éjszaka Lengyelországba szállítják, a legsúlyosabb állapotban lévő betegek azonban egyelőre Magyarországon maradnak, miközben vannak még azonosítatlan sérültek és halálos áldozatok is.

Gidró Kriszta
2026. 08. 17. 18:30
Fotó: Tóth Balázs/HEOL.hu
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Katarzyna Kacperczyk külön köszönetet mondott a miskolci kórház vezetésének és dolgozóinak. Miskolcra kerültek ugyanis a legsúlyosabb sérültek, akik a legkomolyabb orvosi beavatkozásokat igényelték. Az államtitkár megköszönte a másik három kórház dolgozóinak munkáját is, valamint a Magyarországon élő lengyelek segítségét. Ők a tragédia óta elsősorban tolmácsolással segítik a sérülteket és hozzátartozóikat.

A holttestek hazaszállítását is szervezik

A sajtótájékoztatón a halálos áldozatok hazaszállításáról is szó esett. A szükséges konzuli ügyintézés már megkezdődött, azonban az áldozatok azonosítása hétfő délután még nem fejeződött be. A holttestek Lengyelországba szállításához külön engedélyekre van szükség. A lengyel fél kapcsolatban áll a budapesti nagykövetséggel, és a magyar hatóságok is segítik az ügyintézés gyorsítását.

 

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