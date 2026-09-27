Jó vezetőkért imádkozott Lourdes-ban a pápa

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Megérkezett XIV. Leó pápa szombat este a dél-franciaországi Lourdes-ba, a katolikus világ egyik legfontosabb zarándokhelyére, ahol ugyanolyan lelkes tömeg fogadta, mint amilyen délután Párizsban gyűlt össze egy óriási szabadtéri misén a Concorde téren.

Sitkei Levente
2026. 09. 27. 13:07
Fotó: ALBERTO PIZZOLI Forrás: AFP
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A lourdes-i csoda

A hagyomány szerint 1858. február 11. és július 16. között 18 alkalommal jelent meg Szűz Mária a massabielle-i sziklabarlangban egy molnár 14 éves tanulatlan lánya, Bernadette Soubirous előtt. A Szűzanya meghagyta az 1933-ben szentté avatott Bernadette-nek, "mondja meg a papoknak, hogy építsenek kápolnát Lourdes-ban", és igyanak a barlangban eredő forrásból. A Mária-jelenéseket a világi és az egyházi hatóságok is vizsgálták, azok természetfeletti jellegét 1862-ben a tarbes-i püspök, majd 1891-ben XIII. Leó pápa is hivatalosan elismerte. A forrás feletti sziklára épített templom 1876-ra készült el, a városkát évente mintegy 5-6 millióan keresik fel, köztük csaknem 80 ezer beteg a csodás gyógyulás reményében. A katolikus egyház eddig 72 gyógyulást ismert el csodának.

Borítókép: XIV. Leó pápa Lourdes-ban (Fotó: ALBERTO PIZZOLI)

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