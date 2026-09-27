Tuchel szerint Anglia jobb volt, de a brit sajtó összeomlásról ír spanyol meccs után

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Thomas Tuchel szerint Anglia a mérkőzés nagy részében jobban futballozott a világbajnok spanyoloknál a Nemzetek Ligájában szombat este, a 3-2-es vereség után azonban a brit sajtó ismét a válogatott visszatérő hibáit és a szövetségi kapitány felelősségét boncolgatja. A világbajnok spanyolok ezzel szemben újabb sikeres fordítást ünnepelhetnek: Luis de la Fuente együttese immár 39 mérkőzés óta veretlen.

Szalay Attila
2026. 09. 27. 9:40
Thomas Tuchel angol válogatottja kikapott a spanyoloktól Fotó: BEN STANSALL Forrás: AFP
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Az El País árnyaltabban fogalmazott: elismerte, hogy Anglia képes volt megakadályozni a spanyolok megszokott labdabirtoklási fölényét, és Kane büntetőjénél a győzelem közelébe került. A világbajnok azonban ismét bizonyította, hogy hátrányból is képes megfordítani egy rangadót.

De la Fuente: a spanyolok továbbra is éhesek a sikerre

A spanyol szövetségi kapitány az angol kollégájához hasonlóan úgy vélte, hogy csapata uralta a mérkőzés nagy részét. Elismerte ugyanakkor, hogy az angoloknak is voltak meghatározó periódusaik.

Hat-hét percre elveszítettük a fonalat az első félidőben, és valamivel hosszabb időre a második elején. De egy ilyen erős ellenféllel szemben ez előfordulhat. Egy mérkőzésen belül sok különböző mérkőzést kell megvívni, és mi mindig tudtuk, mikor hogyan kell játszanunk

értékelt De la Fuente.

A szakvezető a 39 mérkőzéses veretlenségi sorozatról is beszélt, külön hangsúlyozva játékosai folyamatos fejlődési vágyát. A spanyolok ezzel a győzelemmel sikeresen kezdték meg a Nemzetek Ligája új idényét, míg Angliára újabb nehéz feladat vár: Tuchel csapata kedden Csehországban lép pályára.

AngliaThomas TuchelSpanyolországNemzetek LigájaSzóljon hozzá!

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