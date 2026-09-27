Az ukránok elleni vereség után Marco Rossi kezdőjátékosa elhagyta a válogatottat
Újabb rossz hírt kapott Marco Rossi az Ukrajna elleni vereség után: Redzic Damir bokaszalag-szakadást szenvedett, ezért elhagyta a magyar labdarúgó-válogatott edzőtáborát. A Salzburg 23 éves támadója a következő három Nemzetek Ligája-mérkőzésen biztosan nem léphet pályára, és várhatóan többhetes kihagyás vár rá. Marco Rossi újabb támadót veszített el.
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