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Két magyar úszóklasszis nekiment az európai szövetségnek, szürreális, ami történt velük

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Egészen elképesztő körülmények között fosztották meg dobogós helyezésétől két magyar nyíltvízi úszóklasszist a horvátországi Európa-kupán. Fábián Bettina másodikként, Betlehem Dávid harmadikként ért célba a tíz kilométeres versenyen, ám az ellenőrzött sapkájuk miatt mindkettőjüket kizárták. A két sportoló hiába tiltakozott, óvásukat elutasították. Fábián az Instagramon fakadt ki, és súlyos állításokat fogalmazott meg a versenybírók eljárásával kapcsolatban.

Szalay Attila
2026. 09. 26. 16:13
Fábián Bettinát és Betlehem Dávidot megfosztották érmeiktől, de hiába óvtak Fotó: MANAN VATSYAYANA Forrás: AFP
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Fábián szerint semmi oka nem lett volna arra, hogy szándékosan kockáztassa a kizárást. Ha megfelelő csereúszósapkát kapott volna, természetesen abban versenyez. A sportoló arról is beszámolt, hogy állítólag a harmadik körben piros lapot kapott, de ezt egyáltalán nem észlelte. Ekkor vezette a versenyt, egyedül úszott, és elmondása szerint semmilyen olyan jelzést nem kapott, amelyből megértette volna, hogy meg kell állnia.

A történet azonban az óvás elutasításakor vett igazán kellemetlen fordulatot.

„Azonnal óvást nyújtottunk be. Ezt arra hivatkozva utasították el, hogy a regisztráció során állítólag tájékoztattak arról, hogy nem megfelelő a sapkám, kaptam egy másikat, de nem voltam hajlandó azt használni. Ez nem történt meg” – állította Fábián.

A magyar úszó elmondása szerint többször is közölte a főbíróval, hogy az említett beszélgetés soha nem zajlott le, tiltakozását mégis a hivatalos személyek állítólagos tájékoztatására és az általa vitatott visszautasításra hivatkozva utasították el. „Az én szemszögemből egyszerűen elfogadták a verseny személyzetének verzióját az enyémmel szemben, és én vagyok az, aki megfizeti ennek az árát” – fogalmazott.

„Szégyellje magát az európai szövetség!”

Fábián bejegyzése végén különösen kemény szavakkal bírálta az európai szövetséget.

„El tudom fogadni a vereséget. El tudom fogadni, ha valaki legyőz. A büntetést is el tudom fogadni, ha tudatosan vagy egyértelműen megszegek egy szabályt. De azt nem tudom elfogadni, hogy a sapkám ellenőrzése után engednek elrajtolni és végigúszni tíz kilométert, nem kapok csereúszósapkát, majd elveszik az eredményemet. Ezután pedig egy olyan beszélgetésre és visszautasításra hivatkozva utasítják el az óvásomat, amelyről pontosan tudom, hogy soha nem történt meg.”

A magyar sportoló egyértelmű üzenettel zárta nyilatkozatát:

„A sportolók tisztességes bánásmódot érdemelnek. A sportolók megérdemlik, hogy vállalják a felelősséget a döntésekért. És a sportolók megérdemlik az igazságot. Pontosan tudom, mi történt azon a regisztráción, és kitartok mellette. Szégyellje magát az európai szövetség!”

Betlehem Dávidot az igazságtalanság bántja

Az olimpiai bronzérmes Betlehem Dávid a Magyar Úszószövetségnek adott nyilatkozatában szintén kifogásolta az eljárást: – Szóval nem is az bánt, hogy most buktam egy érmet meg a pénzdíjat, hanem az igazságtalanság – mondta.

Betlehem különösen azt sérelmezte, hogy a szervezőktől kapott sapka miatt zárták ki, és a piros lap ellenére végig hagyták úszni a tíz kilométeres versenyt. 

A magyar úszó szerint a történtek a nyíltvízi úszás nemzetközi megítélésének sem tesznek jót. Jelezte, hogy ügyvédekkel is egyeztetnek a lehetséges további lépésekről.

– A legjobb úton haladunk afelé, hogy a nyíltvízi úszás végleg kitörlődjön az olimpiáról és mindenki lassan elfelejtse. Mindegy, itt vagyunk, harcolunk, 2028-ig legalábbis biztosan, mert akkor ezért még szerepel az olimpia programjában – szúrt oda Betlehem.

Az Európa-kupa írásos szabályzata a sapkáknál a nemzetközi szövetség előírásaira hivatkozik, a két magyar versenyző kizárását viszont a technikai értekezleten elhangzott szóbeli tájékoztatással indokolták. A magyar úszók így hiába szereztek második és harmadik helyet a vízben, végül érem és pénzdíj nélkül távoztak Horvátországból.

úszásBetlehem DávidFábián BettinaKomment 1

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