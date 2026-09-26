Két magyar úszóklasszis nekiment az európai szövetségnek, szürreális, ami történt velük

Fábián szerint semmi oka nem lett volna arra, hogy szándékosan kockáztassa a kizárást. Ha megfelelő csereúszósapkát kapott volna, természetesen abban versenyez. A sportoló arról is beszámolt, hogy állítólag a harmadik körben piros lapot kapott, de ezt egyáltalán nem észlelte. Ekkor vezette a versenyt, egyedül úszott, és elmondása szerint semmilyen olyan jelzést nem kapott, amelyből megértette volna, hogy meg kell állnia.

A történet azonban az óvás elutasításakor vett igazán kellemetlen fordulatot.

„Azonnal óvást nyújtottunk be. Ezt arra hivatkozva utasították el, hogy a regisztráció során állítólag tájékoztattak arról, hogy nem megfelelő a sapkám, kaptam egy másikat, de nem voltam hajlandó azt használni. Ez nem történt meg” – állította Fábián.

A magyar úszó elmondása szerint többször is közölte a főbíróval, hogy az említett beszélgetés soha nem zajlott le, tiltakozását mégis a hivatalos személyek állítólagos tájékoztatására és az általa vitatott visszautasításra hivatkozva utasították el. „Az én szemszögemből egyszerűen elfogadták a verseny személyzetének verzióját az enyémmel szemben, és én vagyok az, aki megfizeti ennek az árát” – fogalmazott.

„Szégyellje magát az európai szövetség!”

Fábián bejegyzése végén különösen kemény szavakkal bírálta az európai szövetséget.

„El tudom fogadni a vereséget. El tudom fogadni, ha valaki legyőz. A büntetést is el tudom fogadni, ha tudatosan vagy egyértelműen megszegek egy szabályt. De azt nem tudom elfogadni, hogy a sapkám ellenőrzése után engednek elrajtolni és végigúszni tíz kilométert, nem kapok csereúszósapkát, majd elveszik az eredményemet. Ezután pedig egy olyan beszélgetésre és visszautasításra hivatkozva utasítják el az óvásomat, amelyről pontosan tudom, hogy soha nem történt meg.”

A magyar sportoló egyértelmű üzenettel zárta nyilatkozatát:

„A sportolók tisztességes bánásmódot érdemelnek. A sportolók megérdemlik, hogy vállalják a felelősséget a döntésekért. És a sportolók megérdemlik az igazságot. Pontosan tudom, mi történt azon a regisztráción, és kitartok mellette. Szégyellje magát az európai szövetség!”