Kuba elleni inváziót tervezhet az Egyesült Államok
Kuba elleni támadásra készülhet az Egyesült Államok egy amerikai hírportál szerint. A CBS News arról számolt be, hogy a Pentagon már előzetes lépéseket is megtett az esetleges beavatkozás céljából.
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