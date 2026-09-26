Fidesz: politikai leszámolás zajlik Hankó Balázs ellen
A Fidesz Elnöksége szerint politikai indíttatású eljárás zajlik Hankó Balázs ellen, akinek mentelmi jogáról hétfőn tárgyal a parlament. A kormánypárt közleményében azt állítja, hogy a kulturális támogatások miatt gyanúba kevert minisztert volt SZDSZ-es szellemi körök és a Tisza-kormány akarja skalpként felmutatni, és közölték: az ügyet szorosan nyomon követik és a jogellenesen fellépők nem kerülhetik el a felelősségre vonást.
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