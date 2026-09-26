Egymást buktatják le a tiszás képviselők

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Schummer Orsolya szerint Csézy Erzsébetnek technikai segítségre van szüksége ahhoz, hogy tudjon szavazni.

Baranyai Gábor
2026. 09. 26. 10:59
Schummer Orsolya és Csézy Erzsébet tiszás parlamenti képviselők Forrás: Facebook/Csézy Erzsébet
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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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